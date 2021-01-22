شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Wisely.. منصة جديدة من مايكروسوفت لدعم البلوكتشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركتا Tanla Platforms Limited ومايكروسوفت منصة Wisely، وهو نظام أساسى للاتصالات كخدمة مزود بتقنية "البلوكتشين" مبنى على Microsoft Azure، حيث تعتبر سوقا للمؤسسات والموردين، إذ يوفر Wisely شبكة عالمية شاملة توفر تجارب اتصال خاصة وآمنة وموثوقة، حيث تعد مايكروسوفت هى الشريك فى التطوير الذى قام بتصميم وبناء هذه المنصة لـ Tanla.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتستفيد شبكة Wisely من مايكروسوفت Azure Kubernetes Service و Azure Cosmos DB و Azure Databricks بالإضافة إلى قاعدة بيانات Azure PostgresSQL وخدمات Azure الأخرى.

ويمكن للمؤسسات الوصول إلى الشبكة بواجهة برمجة تطبيقات واحدة تقدم إمكانيات قناة شاملة، كما يُزعم أن التشفير من الحافة إلى الحافة يضمن أمان البيانات وخصوصية البيانات للمستخدمين النهائيين، و"توفر الشبكة المبنية على blockchain رؤية البيانات ، مما يتيح مصدرًا واحدًا للحقيقة لجميع أصحاب المصلحة، كما تساعد الرؤى المدعومة من AI / ML المؤسسات على تحسين جودة الخدمة وخفض التكاليف".

وقد تم تصميم Wisely Marketplace للتجارة الرقمية ، ويمكن للمؤسسات التعاون مع الموردين لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بهم، حيث إن التحقق من كل من الشركات والموردين على Wisely يخلق نظامًا بيئيًا بين جميع أصحاب المصلحة، و يمكن للشركات "إحضار مورديها" أو الاختيار من قائمة القنوات والموردين المتاحين.