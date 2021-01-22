شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تفتح عيادة بمقرها في سياتل لتطعيم 2000 فرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون، إنها ستفتح عيادة منبثقة في مقرها في سياتل في 24 يناير بهدف تطعيم 2000 فرد مؤهل من الجمهور ضد COVID-19 في اليوم الأول.

وقال نائب الرئيس الأول لشؤون الشركات العالمية في أمازون جاي كارني، الذي أعلن عن الخطة في مؤتمر صحفي مع حاكم واشنطن جاي إنسلي، إن أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة سيعمل مع مركز قيادة اللقاحات بولاية واشنطن.

سيتم استضافة العيادة بالشراكة مع Virginia Mason Franciscan Health.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان رويترز أن أمازون عرضت المساعدة في جهود الولايات المتحدة المتعلقة بلقاح COVID-19، مستشهدة برسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن.

تسمح الولاية حاليًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا والذين يعيشون في أسرة متعددة الأجيال بالتطعيم، لكنها لم تمنح حتى الآن جرعات لتطعيم موظفي المستودعات، مثل أمازون.

وتوظف الشركة أكثر من 800000 شخص في البلاد وأكثر من 19000 عامل أمريكي في أمازون أصيبوا بالفيروس اعتبارًا من سبتمبر، مما يؤكد أهمية اللقاح في الحفاظ على سلامة موظفيها وتشغيل المستودعات.