شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرقابة المصرفية بالصين: منصات الإنترنت اتخذت إجراءات إيجابية لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول كبير في مجال الرقابة المصرفية والتأمين بالصين، إن إجراءات مكافحة الاحتكار التي اتخذتها الصين مؤخرًا لا تستهدف الشركات الخاصة ولن تعيق تنميتها.

وجاءت التعليقات بعد أن طلب البنك المركزي من عملاق التكنولوجيا المالية على بابا، آنت جروب، ضمان جودة الخدمات المالية للجمهور في الوقت الذي تعمل فيه على تصحيح أعمالها.

وقال ليانج تاو نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية "إجراءات مكافحة الاحتكار لا تستهدف الشركات الخاصة ولا تستهدف شركة بعينها".

وأضاف أن المنظمين الماليين تحدثوا مؤخرًا مع عدد قليل من شركات منصات الإنترنت ، بما في ذلك Ant.

وقال ليانج إن الهيئة التنظيمية تشجع البنوك وشركات التأمين على التعاون مع منصات الإنترنت ، بما في ذلك تلك التي كانت تجري محادثات مع المنظمين.

وقال ليانج إنه بعد هذه المحادثات، اتخذت بعض منصات الإنترنت موقفا إيجابيا تجاه التغييرات المطلوبة، مضيفا أن الهيئة التنظيمية لم تغير السياسات الداعمة لتلك الشركات.

تعمل السلطات التنظيمية في الصين على تحقيق توازن دقيق في جهودها لدرء المخاطر دون تثبيط ابتكار التكنولوجيا المالية.