شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الديمقراطيون يطالبون فيس بوك وتويتر ويوتيوب بتغييرات لمناهضة للتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات فقط من حصولهم على السيطرة الكاملة على الكونجرس، يلاحق النواب الديمقراطيون فيس بوك وتويتر ويوتيوب للأدوار المتصورة للمنصات في التحريض على العنف في مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، ففي رسائل موجهة إلى الرؤساء التنفيذيين لفيس بوك وتويتر ويوتيوب، دعت النائبان آنا إيشو (D-CA) وتوم مالينوفسكي (D-NJ)، إلى جانب العشرات من الأعضاء الآخرين، الشركات إلى إجراء تغييرات شاملة على منصاتهم للحد من النشاط العنيف والمتطرف على شبكاتهم.

واتهم المشرعون الشركات باستخدام ميزات وخوارزميات معينة للمنتجات تعزز المحتوى الذي يثير المشاعر الشديدة كوسيلة لزيادة المشاركة، مشيرين إلى ميزات محددة يريدون رؤيتها تتغير على كل منصة، فبالنسبة إلى YouTube، قال المشرعون إنهم يرغبون في رؤية الشركة تعطل التشغيل التلقائي وتتوقف عن التوصية بأي محتوى تآمري إلى جانب مقاطع الفيديو أو على الصفحات الرئيسية للمستخدمين.

كما طُلب من فيس بوك بدء "إعادة فحص أساسية" لاستخدامه لتفاعل المستخدم "كأساس للفرز الحسابي والتوصية"، كذلك طلب المشرعون أيضًا من تويتر البدء في مطالبة المستخدمين بتغريدات اقتباس على تويتر بدلاً من إعادة تغريدهم تلقائيًا عند تحديد زر إعادة التغريد.

وقال إيشو في بيان "إن الضرر المروع الذي لحق بديمقراطيتنا في السادس من يناير أظهر كيف لعبت منصات التواصل الاجتماعي هذه دورًا في التطرف وتشجيع الإرهابيين على مهاجمة مبنى الكابيتول"، و"يجب على هذه الشركات الأمريكية إعادة التفكير بشكل أساسي في الأنظمة الخوارزمية التي تتعارض مع الديمقراطية".

فيما رفض فيس بوك ويوتيوب التعليق، وقال متحدث باسم تويتر إنهم تلقوا الرسالة ويعتزمون الرد، كما دعت رئيسة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك) مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس وراي لفتح تحقيق في بارلر، وهو مغفل تويتر ذو ميول محافظة.

وقالت "مالوني" إن لجنة الرقابة بمجلس النواب ستبدأ تحقيقها الخاص في Parler ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى المشابهة لها/ في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست ، قال مالوني: "سأعرف من يملك ويمول منصات التواصل الاجتماعي مثل بارلر التي تتغاضى عن العنف وتخلقه".