شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقدم جائزة بقيمة 100 مليون دولار لأفضل تقنية لاحتجاز الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل رئيس "تسلا" ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك إلى تويتر للتعهد بجائزة 100 مليون دولار لتطوير أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، حيث أصبح التقاط انبعاثات الاحتباس الحراري جزءًا مهمًا من العديد من الخطط لإبقاء تغير المناخ تحت السيطرة، ولكن تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في التكنولوجيا حتى الآن، مع تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدلاً من إخراج الكربون من الهواء.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت وكالة الطاقة الدولية أواخر العام الماضي، إن هناك حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف خالية من الانبعاثات، فيما كتب ماسك في تغريدة: "أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار من أجل الحصول على جائزة أفضل تقنية لاحتجاز الكربون"، تليها تغريدة ثانية وعدت "بالتفاصيل الأسبوع المقبل".

ولم يستجب مسؤولو تسلا على الفور لطلب الحصول على معلومات إضافية، فيما يعد "ماسك" الذي شارك في تأسيس شركة المدفوعات عبر الإنترنت PayPal Holdings Inc وبيعها، يقود الآن بعضًا من أكثر الشركات المستقبلية في العالم، فإلى جانب تسلا ، يرأس شركة الصواريخ SpaceX و Neuralink ، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير واجهات بينية وآلة ذات نطاق ترددي عالٍ لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر.

وقد تعهد الرئيس الأمريكي، الذي أدى اليمين الدستورية حديثًا، جو بايدن، بتسريع تطوير تقنية احتجاز الكربون كجزء من خطته الشاملة لمعالجة تغير المناخ، كما قام أمس الخميس ، بتعين جينيفر ويلكوكس ، الخبيرة في تقنيات إزالة الكربون ، نائبة رئيسية لمساعد وزير الطاقة الأحفوري في وزارة الطاقة الأمريكية.