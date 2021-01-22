شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضى أمريكى يرفض عودة Parler بمنصة ويب أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاض أمريكي طلب Parler بأن تقوم أمازون باستعادة خدمات استضافة الويب لمنصة التواصل الاجتماعي، والتي كانت أمازون قد حجبتها بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باربرا روثستين في سياتل، إن من غير المرجح أن تثبت بارلر أن أمازون خرقت عقدها أو انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال تعليق الخدمة في 10 يناير، وأن الأمر "لم يكن قريبًا".

كما رفضت بقوة الاقتراح القائل بأن المصلحة العامة ستتم من خلال أمر قضائي أولي يطلب من Amazon Web Services "استضافة نوع المحتوى المسيء والعنيف المعني في هذه الحالة، لا سيما في ضوء أعمال الشغب الأخيرة في مبنى الكابيتول الأمريكي".

وأضافت أن "هذا الحدث كان بمثابة تذكير مأساوي بأن الخطاب الملتهب يمكن - بسرعة وسهولة أكبر مما كان يأمل الكثير منا - أن يحول احتجاجًا قانونيًا إلى تمرد عنيف".

ولم يكن بارلر متاحًا على الفور للتعليق.

وقالت متحدثة باسم أمازون في بيان "نرحب بحكم المحكمة الدقيق." لم تكن هذه قضية تتعلق بحرية التعبير. كان الأمر يتعلق بعميل ينتهك باستمرار شروط الخدمة ".

وقالت أمازون إن بارلر تجاهلت التحذيرات المتكررة لتعديل النمو على موقعها على الإنترنت للمحتوى العنيف ، والتي تضمنت دعوات لاغتيال سياسيين ديمقراطيين بارزين وكبار رجال الأعمال وأعضاء في وسائل الإعلام.

قال باحثون إن الجماعات اليمينية المتطرفة في مبنى الكابيتول تتمتع بحضور قوي على الإنترنت على منصات مثل بارلر ، حيث تنشر خطابًا عنيفًا.

وقال بارلر إنه لا يوجد دليل باستثناء الحكايات في الصحافة على أنه كان له دورا في التحريض على أعمال الشغب، وأنه من غير العدل حرمان الملايين من الأمريكيين الملتزمين بالقانون من منصة لحرية التعبير.

كما قالت إن أمازون ليس لها الحق في تهديد "انقراضها" عن طريق سحب القابس، وكان الدافع وراءها "العداء السياسي" لصالح Twitter Inc، وهو عميل أكبر لشركة أمازون قال بارلر إنه لم يفرض رقابة على المحتوى العنيف الذي يستهدف المحافظين.

رفض روثشتاين هذه الحجة، قائلاً إن بارلر أثار فقط "شبح المعاملة التفضيلية" على تويتر .

يفضل العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بارلر ، التي ادعت أن لديها أكثر من 12 مليون مستخدم.

ولا تزال شركة Parler غير متصلة بالإنترنت إلى حد كبير بعد أن أسقطتها أمازون ومقرها سياتل ومتاجر التطبيقات التابعة لشركة Apple Inc و Alphabet Inc في Google في أعقاب اضطرابات واشنطن.