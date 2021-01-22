شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموقع الإلكترونى للبيت الأبيض يُستبدل بإصدار جديد لإدارة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبدل الموقع الرسمي للبيت الأبيض WhiteHouse.gov بالكامل بإصدار جديد لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جوبايدن، كما يأتي مع بعض مميزات إمكانية الوصول غير المتوقعة: وضع التباين العالي، والذي يعمل بمثابة الوضع المظلم، والتبديل إلى اجعل حجم الخط أكبر وفقا لموقع Theverge.

وتظهر الخيارات على طول الشريط الأيسر كأزرار كبيرة وسهلة النقر، وهذه هي الطريقة التي ستحتاج إليها للتبديل بينهما، حتى إذا كان جهازك يحتوي على الوضع المظلم على مستوى النظام، فلن يتم تبديل موقع البيت الأبيض تلقائيًا، كذلك فإن إمكانيات الموقع المحدث تهدف التسهيل على أي شخص يمكن أن يواجه صعوبة في القراءة أو النظر في شاشة بيضاء ساطعة بنص أسود.

ومع كون الوضع المظلم شائعًا جدًا بين مستخدمي الكمبيوتر الثقيل أيضًا ، كان الأشخاص عبر الإنترنت متحمسين بشكل مفهوم لرؤية التغيير.

ويعمل وضع النص الكبير - بدون مفاجآت - على جعل النص على الموقع أكبر بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التنسيق، وهو أمر قد لا يكون صحيحًا عند استخدام إمكانية التكبير / التصغير المضمنة في المتصفح.

ويتضمن الموقع بتحديثه الجديد وسيلة شرح للخدمة الرقمية الأمريكية، كما تم تكليف مجموعة يقودها مهندس سابق في جوجل بالتأكد من أن مواقع الحكومة الأمريكية جيدة مثل أي من المواقع الأخرى التي يتم زيارتها يوميًا.

ويحتوي الموقع أيضًا على إضافة للمساعدة في الشمولية - يسأل نموذج "اتصل بنا" الآن المستخدم عن الضمائر المفضلة لديه.