شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 معلومات عن ظهور أورانوس بين القمر والمريخ فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة ناسا أن كوكب "أورانوس" عملاق الجليد كان في سماء الليل، حيث تم رصده بين القمر والمريخ، وأضاء الكوكب السابع من الشمس، حيث أصبح مرئى بالعين المجردة، خاصة في المناطق التي ليس بها تلوث ضوئى، كما تمكن مراقبو النجوم الذين لديهم تلسكوب أو مناظير من اكتشافه معلق في السماء بين القمر والمريخ، وهنا نرصد لك بعض المعلومات المهمة عن هذه الظاهرة التي شاهدها الفلكيين عبر العالم، وعن كوكب أورانوس ذو الأسرار الغريبة.

1- ظهر المريخ في سماء الليل بلون برتقالي محمر بالقرب من القمر.

2- كان من الصعب العثور على كوكب أورانوس، لأن ظهوره كان خافت وصغير جدا.

3- شهدت السماء قمر الربع الأول الذي كان بالفعل فوق الأفق عند غروب الشمس.

4- كان برج الحوت مرئيًا بالقرب من الحدود التي يتقاسمها مع كوكبة قيطس وبرج الحمل.

5- على بعد 1.82 مليار ميل منا، تمت زيارة أورانوس فقط بواسطة مركبة فضائية واحدة من الأرض حتى الآن "فوييجر 2 التابعة لناسا" في عام 1986.

6- أكد تقرير عام 2018 الصادر عن جامعة أكسفورد أن غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يدور حول غلافه الجوي العلوي يعطي أورانوس رائحة بيضة فاسدة.

7- تقول وكالة ناسا إن الفقاعة المغناطيسية المحيطة بأورانوس تنقل غلافها الجوي الضار إلى الفضاء.

8- وقالت الوكالة في بيان، إن الخسارة في الغلاف الجوي لكوكب أورانوس ترجع إلى المجال المغناطيسي للكوكب الذي يتسبب في تذبذب الغلاف المغناطيسي مثل كرة قدم ضعيفة.

9- ينتج عن هذا تسرب أجزاء من الغلاف الجوي لأورانوس في فقاعات بلازما مشحونة تسمى البلازمويدات، والتي تنفصل عن المجال المغناطيسي أثناء تحركها بواسطة الشمس.