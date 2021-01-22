تفاصيل تبرع «إيلون ماسك» بجائزة «100 مليون دولار»

الشارقة - اميمة ياسر - توجه رئيس شركة Tesla Inc ورجل الأعمال الملياردير Elon Musk يوم الخميس إلى موقع Twitter للتعهد بمنح جائزة 100 مليون دولار لتطوير أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

حيث أصبح التقاط انبعاثات الاحتباس الحراري جزءًا مهمًا من العديد من الخطط لإبقاء تغير المناخ تحت السيطرة ، وتم إحراز تقدم ضئيل للغاية في التكنولوجيا حتى الآن ، مع تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدلاً من إخراج الكربون من الهواء.

نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون

قالت وكالة الطاقة الدولية أواخر العام الماضي إن هناك حاجة إلى زيادة حادة في نشر تكنولوجيا احتجاز الكربون إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

100 مليون دولار

وكتب ماسك في تغريدة: "أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار من أجل الحصول على جائزة أفضل تقنية لاحتجاز الكربون" ، تليها تغريدة ثانية وعدت فيها "بالتفاصيل الأسبوع المقبل".

ماسك ، الذي شارك في تأسيس وبيع شركة المدفوعات عبر الإنترنت PayPal Holdings Inc ، يقود الآن بعضًا من أكثر الشركات المستقبلية في العالم.