شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تستخدم أداة Magic Wand في فوتوشوب لتعديل الخلفيات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أداة The Magic Wandهي واحدة من أقوى أدوات التحديد في فوتوشوب، فعلى عكس الأدوات الأخرى التي تجعلك تحدد ما تريد يدويًا، تقوم أداة Magic Wand بذلك تلقائيًا، وتتمثل فائدة Magic Wand من فوتوشوب لتحديد خلفية الصورة، أو كائن بلون واحد، هذا لأنه يقرر ما يجب تحديده بناءً على الألوان، وبمجرد أن يصل إلى قسم ذي لون مختلف عن المكان الذي بدأ منه، سيتوقف.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك إليك كيفية عمل أداة Magic Wand وكيفية استخدامها.

1. افتح صورة في برنامج فوتوشوب.

2. اضغط فوق رمز Magic Wand في شريط الأدوات على الجانب الأيسر من الشاشة، إنه الخيار الرابع من الأعلى إذا كانت الأيقونة تبدو بدلاً من ذلك وكأنها فرشاة ترسم خطًا منقطًا، فاضغط بزر الماوس الأيمن فوقه وحدد "أداة العصا السحرية".

3. في الجزء العلوي من الشاشة، تأكد من تحديد وضع "إضافة إلى التحديد"، والذي يشبه مربعين أبيضين، ويعني هذا الخيار أنه في كل مرة تضغط فيها على Magic Wand في الصورة، فإنك تضيف إلى اختيارك بدلاً من إزالتها.

4. أيضًا في الجزء العلوي من الشاشة، قم بتعيين الدرجة على "25"، هذه نقطة بداية جيدة لمعظم الصور.

5. اضغط فوق الصورة في المنطقة التي تريد تحديدها.

6. ألق نظرة على ما تم اختياره، إذا لم يتم تحديد المنطقة بأكملها، فلديك خياران: أحد الأساليب هو زيادة الدرجة والمحاولة مرة أخرى، والاستمرار في "الاتصال" بأفضل درجة مع الصورة.

ويمكنك الاستمرار في الضغط فوق أداة Magic Wand في المنطقة التي تريد تحديدها؛ نظرًا لأنك تستخدم وضع "إضافة إلى التحديد"، فإن كل استخدام جديد للعصا السحرية يضيف إلى اختيارك.

7. إذا قمت بتحديد أكثر من اللازم وقمت بتضمين أجزاء من الصورة لا تريدها في اختيارك، فاضغط فوق الزر "وضع تحديد جديد" أعلى الشاشة، وحاول مرة أخرى بتفاوت أقل، ويمكنك اختيار "إضافة إلى التحديد" لبناء القسم المميز حتى تشعر بالرضا عن النتائج.

8. بمجرد تحديد كل ما تريد، لا تتردد في التبديل إلى أداة أخرى وتحرير القسم كيفما تشاء، ويمكنك أيضًا استخدام قائمة "الفلاتر" أعلى الشاشة، وطالما أنك تحافظ على التحديد نشطًا، فلن ينسكب أي شيء تفعله بداخله على بقية الصورة.

9. بمجرد الانتهاء، قم بتمكين أداة Magic Wand مرة أخرى واضغط بزر الماوس الأيمن داخل التحديد الخاص بك، واضغط فوق "إلغاء التحديد" في القائمة المنسدلة.

إذا كنت تريد تحريرًا أكثر دقة، فيمكنك أيضًا استخدام أداة التحديد السريع للإضافة أو الاستقطاع من النقاط البارزة.