شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة بابجي توقف 1.2 مليون حساب نهائيا بسبب الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت شركة Tencent المطورة للعبة بابجي بشكل رسمي ما يصل إلى 1.217.342 مليون حساب بشكل نهائي بسبب الغش، حيث تم تعليق هذه الحسابات في غضون ستة أيام (8 يناير إلى 14 يناير 2021) لجرائم متعددة.

وبحسب موقع GSM الهندى، فوفقًا للتقرير، تم تعطيل 48 ٪ من الحسابات لاستخدامها اختراقًا ذاتيًا أو تغيير نماذج شخصياتها، وبالإضافة إلى ذلك، تم حظر 22٪ لاستخدام رؤية الأشعة السينية، و 12٪ لاختراق السرعة، و 7٪ لتعديل تلف المنطقة، وبحسب التقرير فهذه هي رتب المتعثرين في وقت الحظر:

برونزية: 38٪

الفضة: 11٪

الذهب: 9٪

البلاتين: 11٪

الماس: 12٪

التاج: 10٪

الآس: 6٪

الفاتح: 3٪

وكانت لعبة بابجي قد أطلقت وضع PUBG Mobile Runic Power ، وهو موسمها السابع عشر، وهناك أيضًا تصحيح جديد للعبة يأتي بأسلحة جديدة ووضع جديد والمزيد، حيث يمنح الوضع الجديد اللاعبين بعض القدرات الجديدة، وفي حين أنه قد يكون من المفاجئ أن PUBG Mobile يمكنها تعليق أكثر من 1.2 مليون حساب، فإن هذه اللعبة لديها أكثر من 600 مليون لاعب حول العالم.

وبالتالي ، فإن 1.2 مليون يمثلون 0.2٪ فقط من إجمالي لاعبيها، كذلك فللتأكد من أن اللاعبين الأصغر سنًا لا يقضون وقتهم بالكامل في لعب الألعاب المحمولة ، ستحد PUBG Mobile India أيضًا من وقت اللعب لمستخدميها.