شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تضيف ميزة Shuffle Play خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Netflix أن ميزة "Shuffle Play '' التي طال انتظارها ستطلق خلال العام الجاري، حيث كانت قيد التشغيل لبعض الوقت، مع إطلاق الإصدارات التجريبية فى العديد من المناطق العام الماضى.

ووفقا لموقع techradar فقد ناقش مدير العمليات في Netflix وكبير مسؤولي المنتج جريج بيترز كيف "يمكن للأعضاء أن يشيروا لنا أساسًا إلى أنهم يريدون فقط تخطي التصفح تمامًا، والنقر على زر واحد، وسنختار لهم عنوانًا للعب على الفور".

وعلى الرغم من عدم مناقشة تاريخ الإطلاق الدقيق خلال المقابلة ، ذكرت Variety أن ميزة التبديل العشوائي ستصل خلال النصف الأول من عام 2021.

وعلى الرغم من أنه تمت الإشارة مبدئيًا إلى الميزة باسم Shuffle Play في مرحلة الاختبار، إلا أن عملاق البث لم يستقر على الاسم النهائي بعد.

ونتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنجز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا.

وتتخصص نتفليكس في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد.

وفي عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، واعتبارًا من 2017، اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس جاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.