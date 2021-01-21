تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق جهاز Surface Laptop Go بحجم 12.4 إنش في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة مايكروسوفت في السوق الهندي اليوم جهاز Surface Laptop Go المميز بحجم شاشة 12.4 إنش وتدعم خاصية اللمس، وسعر يبدأ من 870 دولار.

إصدار جديد من أجهزة الحاسب المحمول Surface Go ينطلق اليوم للسوق الهندي بالجيل العاشر من معالجات إنتل مع رقاقة Core i5، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة SSD.

وتتميز شاشة Surface Laptop Go بحجم 12.4 إنش ودعم لخاصية اللمس PixelSense، كما يتميز الجهاز بوزن 1.11 كجم، ويأتي بميكروفونات Studio مدمجة، مع مكبرات صوتية Omnisonic، وتقنية Dolby الصوتية، كما يتميز بكاميرة بدقة 720 بيكسل بجودة HD لمكالمات الفيديو.

أيضاً يتميز جهاز Surface Laptop Go بلوحة تتبع بدقة فائقة، مع لوحة مفاتيح بحجم كامل بمسافة إنتقال 1.3مم دون إضاءة خلفية، أيضاً يدعم الزر الرئيسي ميزة إستشعار البصمة، كما يمكن للمسة واحدة سريعة أن تدعم التسجيل عبر Windows Hello.

ويدعم جهاز Surface Go عمر شحن يصل إلى 13 ساعات، مع دعم تقنية الشحن السريع، كما يتميز الجهاز باللون البلاتيني، ويتوفر في منافذ البيع في 22 من يناير.

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