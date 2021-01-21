شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعرض مساعدة إدارة بايدن فى توزيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت أمازون مساعدة إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن على تحقيق هدفها المتمثل في استكمال 100 مليون لقاح ضد فيروس كورونا خلال المائة يوم القادمة.

وقال ديف كلارك، قائد عمليات أمازون في جميع أنحاء العالم ، في رسالة إلى الإدارة: "يسمح لنا نطاقنا بإحداث تأثير ذي مغزى على الفور في مكافحة COVID-19، ونحن على استعداد لمساعدتك في هذا الجهد".

وقال كلارك إن أمازون يمكنها أيضًا توفير موارد التكنولوجيا والاتصالات لمساعدة الإدارة الجديدة. كتب كلارك في الرسالة الموجهة إلى بايدن: "نحن على استعداد للاستفادة من عملياتنا، وتكنولوجيا المعلومات، وقدراتنا وخبراتنا في مجال الاتصالات لمساعدة جهود التطعيم التي تبذلها إدارتك".

ووفقا لموقع The Vergeمن بين التحديات التي تواجه الحصول على اللقاح في الولايات المتحدة هو إكمال "الميل الأخير" من التوزيع - نقل اللقاحات من الموزعين إلى المرضى، حيث يجب نقل لقاحات Pfizer و Moderna أثناء التجميد، حيث تتطلب Pfizer التخزين شديد البرودة.

وبمجرد وصولهم إلى منشأة، يجب إذابتهم وتوزيعهم بسرعة، في الآونة الأخيرة، تعقدت جهود التوزيع في الولايات المتحدة بسبب الارتباك حول من هو المؤهل والمتعثر للوصول إلى اشتراكات اللقاحات والمواعيد.

وتمتلك أمازون، بالطبع، أحد أكثر أنظمة التوزيع توسعاً في الولايات المتحدة، وهو مصمم لشحن الطرود بسرعة من المستودعات في جميع أنحاء البلاد.