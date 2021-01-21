شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitch يوقف حساب ترامب إلى أجل غير مسمى بعد انتهاء ولايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام موقع Twitch "إلى أجل غير مسمى" بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من استخدام منصته، يأتي هذا الإجراء بعد أسبوعين من تعطيل الموقع لحساب ترامب، ومنعه من البث مع ترك صفحة الحساب مباشرة، في ضوء هجوم على مبنى الكابيتول.

ووفقا لموقع The Verge قال متحدث باسم الشركة، أنها ستعيد تقييم حسابه بعد أن ترك منصبه".

وأضاف: "لقد علقنا قناة الرئيس ترامب على Twitch إلى أجل غير مسمى بسبب الخطر المستمر المتمثل في المزيد من التحريض على العنف".

هذا النوع من التعليق يعني أن ترامب لن يكون لديه فرصة لاستئناف الحظر المفروض على حسابه، وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكنه إنشاء حساب آخر هناك ما لم يتم رفع تعليقه.

ويأتي إجراء Twitch في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter - التي حظرت ترامب بشكل دائم للتحريض على العنف بعد هجوم الكابيتول، وعلى الرغم من أنها أول منصة تتخذ إجراءات ضد ترامب منذ انتهاء ولايته اليوم، حيث كان قد أصدر Twitch في البداية حظرًا مؤقتًا على حساب ترامب في يونيو 2020 لبثه "سلوك الكراهية".