تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم جهاز iPad mini 6 بثقب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد توضح تصميم جهاز iPad mini 6 اللوحي الذي يظهر باثنان من الثقوب للكاميرة الأمامية وقاريء FP.

أكدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد على أن ابل في طريقها لإجراء تغييرات جذرية في تصميم جهاز iPad mini 6 اللوحي، حيث نشرت صور عبر @xleaks7 وCoverPigtou توضح التغييرات التي ستطرأ على تصميم الجهاز.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز iPad mini 6 قد يكون أول إصدار ينطلق من ابل بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع توقعات أن يقدم نفس التصميم لهواتف الأيفون لاحقاً.

من جانب أخر لا يتضمن هذا الإصدار تقنية وأدوات التعرف على الوجه بكاميرة FaceID، لذا من المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة، كما يأتي الجهاز بقاريء FP في ثقب الشاشة الخاص بالكاميرة الأمامية، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن مستشعر البصمة يأتي مدمج في زر الطاقة في الإطار الجانبي كما في جهاز iPad Air.

وفي تقرير نشر من صحيفة بلومبرغ خلال الفترة الماضية، أشير إلى خطط ابل لدعم هاتفها القادم iPhone 13 بمستشعر للبصمة أسفل الشاشة، لذا سيتطلب من ابل التحول إلى شاشات OLED في جهاز iPad mini 6 لدعم الجهاز بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن ابل تستعد للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد في حدث يعقد في شهر مارس المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط ابل للجيل القادم من أجهزة الآيباد اللوحية.

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