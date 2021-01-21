شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جو بايدن يوقف بناء خط أنابيب Keystone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واحدة من أولى إجراءاته في منصبه، أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بشأن مجموعة واسعة من إجراءات الحماية البيئية التي تضمنت وقف بناء خط أنابيب Keystone XL هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها رئيس بضخ الفرامل على خط الأنابيب المحاصر، رفض باراك أوباما تصريحًا للمشروع في عام 2015 ثم في عام 2017 ، عكس دونالد ترامب هذا القرار وأصدر تصريحًا.

وجّه الأمر الوكالات الفيدرالية إلى مراجعة التراجع البيئي الذي تم في ظل إدارة ترامب، وفقًا لهافينجتون بوست ونيويورك تايمز، يتضمن ذلك إعادة النظر في معايير كفاءة استهلاك الوقود، وحدود Bears Ears و Grand Staircase Escalante الأثرية الوطنية، كما توقف مؤقتًا تأجير النفط والغاز في محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية.

قالت جينا مكارثي، مستشارة المناخ الوطنية، إن تحركات بايدن "تبدأ في إعادة الولايات المتحدة إلى الموقف الصحيح، وهو أساس نحتاج إليه لاستعادة القيادة الأمريكية، والمساعدة في وضع أمتنا لتكون رائدة عالميًا في الطاقة النظيفة والوظائف"، وفقًا لـ وكالة فرانس برس.

كان من المتوقع أن يتدفق 830 ألف برميل من النفط الخام عبر خط أنابيب Keystone XL الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار يوميًا، في محاولة واضحة في اللحظة الأخيرة لإيصال المشروع إلى بايدن، في 17 يناير، قالت الشركة إنها ستنفق 1.7 مليار دولار لشراء ما يكفي من الطاقة المتجددة لتتناسب مع استهلاك الطاقة لخط الأنابيب بحلول عام 2030، علقت شركة تطوير Keystone XL TC Energy العمل في خط الأنابيب اليوم وقال في بيان إنه "محبط" من قرار بايدن.

لأكثر من عقد من الزمان، ناضلت قبائل ونشطاء ودعاة حماية البيئة من الأمريكيين الأصليين لوقف بناء خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1210 ميلًا. تراجع أوباما عن خط الأنابيب مباشرة قبل اعتماد اتفاقية باريس للمناخ، قائلاً إن الموافقة على المشروع لن تفيد الاقتصاد الأمريكي وستضعف بدلاً من ذلك القيادة الأمريكية بشأن تغير المناخ.