تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo X60 Pro Plus بمعالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسمياً عن هاتف Vivo X60 Pro Plus الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، ومعدل تحديث 120Hz، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

ينطلق هاتف Vivo X60 Pro Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10 بلس، وتضم الشاشة مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

أيضاً يعد هاتف Vivo X60 Pro Plus أول إصدار للشركة برقاقة معالج Snapdragon 888 المميزة بشريحة مودم 5G مدمجة، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR5.

كما يتميز الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر GN1 رئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسات Zeiss T، ومستشعر سوني IMX598 بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 114 درجة مع رأس صغير رباعي المحاور يدعم مقاومة تأثير الصدمات.

أيضاً يأتي مستشعر portrait بدقة 32 ميجا بيكسل ببعد بؤري 50مم، وتكبير بصري حتى مرتين، بينما يدعم المستشعر الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 60 مرة.

كما يتميز هاتف Vivo X60 Pro Plus بتصميم مزدوج يجمع بين التصميم المعدني والزجاجي، ويأتي الغطاء الخارجي النهائي بتصمم جلدي ناعم، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

وينطلق هاتف Vivo X60 Pro Plus بألوان الأزرق الداكن والبرتقالي بسعر 773 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعر 928 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت على أن يبدأ البيع في 30 من يناير.

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