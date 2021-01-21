شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة أبل للياقة البدنية Fitness Plus؟ وما هى مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت مؤخرا خدمات اللياقة البدنية بشكل كبير، فإضافة إلى العادات الشخصية للمستخدمين في التكاسل عن الذهاب إلى الصالات الرياضية، كان لفيروس كورونا دور كبير في انتشارها خلال العام الماضى، وهو الأمر الذى أدى في النهاية إلى زيادة مبيعات أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية خلال عام 2020.

ولعل ذلك هو ما دفع شركة أبل خلال ديسمبر الماضي لإطلاق خدمتها للياقة البدنية Apple Fitness Plus القائمة على الاشتراك، وتعتمد على ساعتها الذكية "Apple Watch".

- خدمة Fitness Plus

هي خدمة توفر تمارين رياضية يقدمها أفضل المدربين في العالم، وموسيقى منتقاة بعناية من الفنانين المفضلين لديك لتحافظ على حركتك، وذلك لتسهيل ممارسة التمارين وجعلها أكثر إفادة للعملاء في أي وقت وفي أي مكان يريدونه، حيث صممتها أبل لتعتمد على ساعتها الذكية؛ لذلك يجب أن يكون لديك ساعة آبل مرتبطة بـ Apple ID حتى تصل الخدمة على الرغم من أنه يمكنك بدء التدريبات دون ارتداء الساعة بعد ذلك عن طريق مزامنة الخدمة مع أجهزة آبل المختلفة.

وتتوفر خدمة "Apple Fitness Plus" الآن لمستخدمي ساعة آبل الذكية وآيفون، وآيباد، و Apple TV، وتتيح لك الوصول إلى 180 تمرينًا عبر 10 فئات مختلفة. ولكن هناك بعض الاختلافات في الخدمة اعتمادًا على الجهاز الذي تستخدمه، كما تظهر الخدمة تلقائيًا في تطبيق "Fitness" – الذي كان يُسمى سابقًا تطبيقActivity – في هواتف آيفون بعد التحديث إلى iOS 14.3، ومع ذلك؛ ستحتاج إلى تنزيل تطبيق "Fitness" يدويًا في أجهزة آيباد.