شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أرشفة حسابات ترامب.. بايدن يبدأ بلا متابعين على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى Twitter على جميع المتابعين من حسابيPOTUS وWhiteHouse بمجرد أن أدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليمين في 20 من يناير لذا قد يحتاج عددا من المتابعين وهو ما يحدث تدريجيا، بدلاً من نقل أتباع الحسابات الحالية إلى الإدارة الجديدة، وفقا لما نقله موقع Theverge عن روب فلاهيرتي، المدير الرقمي لبايدن.

فيما يلي القائمة الكاملة للتغييرات..وفقًا لتويتر:

تمت أرشفة حسابات إدارة ترامب على Twitter بشكل عام وتتضمن: @ POTUS45 و @ WhiteHouse45 و @ VP45 و @ PressSec45 و @ FLOTUS45 و @ SecondLady45.

وورثت حسابات البيت الأبيض والرئيس ونائب الرئيس والسيدة الأولى والسكرتير الصحفي للبيت الأبيض أسماء المستخدمين الجديدة الخاصة بهم:

@ Transition46 أصبحWhiteHouse

ResElectBiden أصبحPOTUS

SenKamalaHarris أصبحVP

FLOTUSBiden أصبح FLOTUS

MustafaHosny اللهم امين

حساب جديد ،SecondGentleman ، موجود أيضًا.

وقال موقع تويتر في ديسمبر الماضي إن حساباتVP وFLOTUS وPressSec وC Cabinet وLaCasaBlanca ستُمحى أيضًا من متابعيها.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك خلافًا أصلاً بين معسكر بايدن وتويتر حول ما إذا كان سيتم نقل المتابعين.

ويأتي ذلك انعكاس لما فعله تويتر في عام 2017 عندما استحوذت إدارة ترامب على حسابات من إدارة أوباما، في ذلك الوقت ، قام موقع Twitter بشكل أساسي بتكرار الحسابات الحالية، وإنشاء أرشيف للتغريدات والمتابعين في عهد أوباما وإنشاء مجموعة جديدة من الحسابات للإدارة القادمة التي احتفظت بكل هؤلاء المتابعين دون أي تغريدات.

ولم يذكر تويتر سبب تغيير السياسة هذه المرة، ونقل The Verge عن تويتر أنه "في مناقشات جارية مع فريق بايدن الانتقالي حول عدد من الجوانب المتعلقة بتحويلات حساب البيت الأبيض". يبدو أن فريق بايدن غير سعيد بهذا التغيير في السياسة ، بالنظر إلى الميزة الرقمية الكبيرة التي سيخسرونها، قال فلاهيرتي إن الفريق الانتقالي "تم إبعاده وقيل لنا أن هذا أمر لا لبس فيه".

وفي يوم التنصيب، قال متحدث باسم تويتر في ديسمبر إن أي شخص يتابع أحد المقابض التي يتم نقلها سيتلقى إشعارًا بأنه تتم أرشفة الحساب. كما سيتم منحهم خيار متابعة الحسابات الجديدة لإدارة بايدن. لا توجد تفاصيل حتى الآن حول الشكل الذي سيبدو عليه هذا الإشعار للمستخدمين.

في حين أن الرئيس لديه الكثير من المنابر للتحدث منهم، فلا يمكن إنكار أن Twitter هو أداة اتصال رئيسية للرئيس بعد هذه السنوات الأربع الماضية.

وتحتوي هذه الحسابات على متابعين مهمين لإعادة البناء أيضًا:POTUS كان لديها 33 مليون متابع ،WhiteHouse لديه 26 مليون ،FLOTUS لديه 16 مليون ، وPressSec لديه 6 ملايين حتى ديسمبر.

وستتم إعادة تسمية حساب Donald TrumpPOTUS45 و "تجميده كما هو" ، حسبما ذكرت الصحيفة. كان من الممكن أن يكون في الأصل مسيطرًا علىrealDonaldTrump ، وإن كان ذلك بحماية أقل من ذي قبل، إذا لم يحظره تويتر بسبب التحريض على العنف في الثامن من يناير.