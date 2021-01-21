شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يريد قواعد تقنية صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الأوروبي بتنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة باعتباره "فجرًا جديدًا" لأوروبا والولايات المتحدة، بينما أصر على ضرورة تنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية لوقف "القوى المظلمة" لخطاب الكراهية على الإنترنت.

يُعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر قوتين تجاريتين في العالم، إلى جانب الصين، وتربطهما علاقات ثقافية وتاريخية وتجارية ودفاعية وثيقة، لكن دونالد ترامب سعى إلى تهميش الاتحاد الأوروبي، ودافع عن خروج بريطانيا من الكتلة.

تعبيراً عن ارتياحه في نهاية أربع سنوات من سياسة ترامب "أمريكا أولاً"، أخبر الرئيس التنفيذي ورئيس الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي أن تشكيل التنظيم الرقمي العالمي الجديد معًا أمر بالغ الأهمية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "هذا الفجر الجديد في أمريكا هو اللحظة التي ننتظرها"، لكنها حذرت أيضًا: "هذا الشعور بالراحة ... لا ينبغي أن يقودنا إلى أي أوهام. قد يُسلم ترامب إلى التاريخ في غضون ساعات قليلة ، لكن أتباعه باقون ".

قالت Von der Leyen إنه في حين أنه قد لا يكون من الممكن "القضاء تمامًا على أي من هذه القوى المظلمة" من نوع التحريض الذي أدى إلى اقتحام العاصمة الأمريكية في 6 يناير، يجب عدم السماح لخطاب الكراهية والأخبار المزيفة تتنقل بحرية على الإنترنت.

قالت فون دير لاين: "يجب كبح هذه القوة السياسية، القوة الجامحة التي تحتفظ بها عمالقة الإنترنت الكبار".

يناقش المشرعون في الاتحاد الأوروبي السياسة الرقمية الجديدة التي قد يكون لها آثار على Google و Facebook و Apple ، ولكن بدون شركات التكنولوجيا الكبرى الخاصة بها، فإن الخصوصية الرقمية وتنظيم مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب بعيدًا.

اقترحت Von der Leyen في خطابها إنشاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. مجلس التكنولوجيا المشترك كخطوة أولى لوضع نموذج للتنظيم الرقمي العالمي يمكن للآخرين في جميع أنحاء العالم اتباعه.

من تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى الخوارزميات المعقدة بناءً على كميات هائلة من البيانات، يريد الاتحاد الأوروبي قيودًا لا تحد في الوقت نفسه من فوائد التكنولوجيا ، مثل السيارات ذاتية القيادة أو مشاركة البيانات لمكافحة الأمراض.

قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الأولويات عبر الأطلسي يجب أن تشمل أيضًا مكافحة COVID-19 وتغير المناخ.

قال ميشيل: "معًا ، يجب أن نقف كأساس للنظام الدولي القائم على القواعد ، والعمل من أجل السلام والأمن والازدهار والحرية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين". وقال للمشرعين في الاتحاد الأوروبي: "دعونا نبني ميثاقًا تأسيسيًا جديدًا لأوروبا أقوى وأمريكا أقوى وعالم أفضل".