شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقع اتفاقا مع الاتحاد الصحفى الفرنسى مقابل استخدام محتواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت "جوجل" اتفاق إطار مع الاتحاد الصحفي الفرنسي الأبرز ستدفع المجموعة العملاقة بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة"، بعد مفاوضات معقّدة استمرّت أشهرا.

وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيج)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك نشراه الخميس عن "اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي".

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي "ثمرة أشهر عديدة من المفاوضات في الإطار المحدد من هيئة المنافسة"، وهو "يحدد الإطار الذي ستتفاوض فيه غوغل على اتفاقات فردية للتراخيص مع أعضاء" الاتحاد الصحافي، في مقابل المنشورات المصنفة ضمن فئة "الأخبار السياسية والعامة".

وستغطي اتفاقات التراخيص هذه "الحقوق المجاورة كما ستتيح للصحف الدخول إلى برنامج +نيوز شوكايس+" الذي رخصت له "جوجل" أخيرا وتدفع بموجبه مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل تشكيلة من المحتويات الخاصة.

لكن من غير المعروف حتى الساعة حجم الإيرادات التي سيوفرها هذا الاتفاق للصحافة الفرنسية في ظل التكتم على الشروط المالية المتصلة به.

ولم ترد "جوجل" ولا اتحاد الصحف الفرنسية على أسئلة وكالة فرانس برس للاستيضاح بشأن الموضوع.

وأشار البيان إلى أن قيمة الأموال التي ستُدفع للناشرين ستحتسب بصورة فردية "بالاستناد إلى معايير بينها على سبيل المثال درجة الإسهام في الأخبار السياسية والعامة والحجم اليومي للمنشورات وأيضا الجمهور المتلقي عبر الإنترنت شهريا".

وقال بيار لويت رئيس اتحاد "أبيج" والرئيس التنفيذي لمجموعة "لي زيكو" الفرنسية الناشرة لصحيفة "لو باريزيان"، إن هذا الاتفاق "يشكل اعترافا فعليا بالحقوق المجاورة للناشرين الصحافيين والبدء بتقاضيهم أموالا من المنصات الرقمية على استخدام منشوراتهم الإلكترونية".