تكنولوجيا: هاتف IPHONE SE PLUS ينطلق في النصف الثاني من 2021 برقاقة A14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن ابل تستعد لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها المتوسطة IPHONE SE PLUS في النصف الثاني من عام 2021، على أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج A14.

قدمت شركة ابل هاتف iPhone SE خلال العام الماضي برقاقة معالج A13 التي دعمت هاتف iPhone 11 Pro، إلا أن الشاشة المميزة بحجم صغير لم تدعم مبيعات الهاتف في الأسواق.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن هاتف iPhone SE Plus سيأتي في النصف الثاني من هذا العام بحجم أكبر في الشاشة، مع ترقية في رقاقة المعالج عن الإصدار السابق.

كما أشار التقرير الذي نشر عبر @aaple_lab أن هاتف iPhone SE Plus لن يرتكز على تصميم iPhone 8 Plus، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بحجم 6.1 إنش في الشاشة، كما يتضمن تصميم الهاتف زر لإستشعار البصمة Touch ID.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone SE Plus بكاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، والتي تدعم 6 من مؤثرات الإضاءة لتصوير portrait، كما تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، مع دعم تقنية HDR الذكية.

ويدعم هاتف iPhone SE Plus رقاقة معالج A14، مع معايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، لذا يمكن أن يدعم الهاتف مقاومة الماء عند عمق من 15 سم وحتى 1 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف iPhone SE Plus باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بسعر 499 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 699 دولار، كما يأتي الهاتف بألوان الأبيض، والأحمر إلى جانب اللون الأسود.

المصدر

اعلان





