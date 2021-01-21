شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة على بابا اللوجستية تدرس البيع كجزء من مراجعة استراتيجيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستة أشخاص على دراية بالأمر إن شركة Best Inc المدرجة في نيويورك، وهي شركة لوجستية صينية مدعومة من مجموعة على بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، تدرس البيع كجزء من مراجعة استراتيجية.

قال اثنان من الأشخاص المشاركين في المناقشات إنه بتأييد من علي بابا، أكبر مساهميها، استعانت بست بمستشارين ماليين لاستكشاف الخيارات حيث كان أداء أسهمها ضعيفًا وتبلغ قيمتها خمس سعر الاكتتاب العام الأولي في 2018.

قال خمسة أشخاص إن الملياردير جاك ما علي بابا، الذي يمتلك 33% من الشركة، وكذلك جوني تشو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Best ، الذي يملك 11% من الأسهم على أساس مخفف بالكامل، قد ينتهي بهما بيع حصصهما.

ولم يتم إطلاق أي عملية بيع رسمية، ولم تقرر الشركة وعلى بابا الخيار الذي يجب اتخاذه لأن المراجعة الاستراتيجية لا تزال جارية، حذر الأفراد، بمن فيهم اثنان تم الاتصال بهما بشأن عملية بيع.

ورفض الأشخاص نشر أسمائهم لأن المعلومات سرية.

ونفت متحدثة باسم بست أن يكون البيع قيد الدراسة، وقالت إن تشو استمر في إيمانه "بالمستقبل المشرق والقيمة طويلة الأجل" لسلسلة التوريد الذكية المتكاملة للشركة والحلول اللوجستية ، ولم يكن لديه خطة لبيع حصته.

ولم تعلق الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية 790 مليون دولار، على قضايا أخرى بما في ذلك ما إذا كانت تجري مراجعة للأعمال.

وقالت علي بابا في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن المعلومات غير صحيحة لكنها لم تذكر تفاصيل.

تجري أفضل المناقشات على خلفية الحملة التنظيمية التي شنتها السلطات الصينية على إمبراطورية أعمال ما ، بما في ذلك تحقيق مكافحة الاحتكار لشركة Alibaba وتشديد التدقيق في شركتها المالية التابعة Ant Group.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان البيع المحتمل مرتبطًا بالتحقيق.

قال اثنان من الأشخاص المشاركين في المناقشات لرويترز إن مجموعة التجارة الإلكترونية بدأت النظر في بيع حصتها في أواخر العام الماضي بعد أن وجدت صعوبة في دمج Best مع شركات لوجستية أخرى ضمن محفظتها.

وتوصل المستشارين الذين تم الاستعانة بهم لاقتراح خيارات استراتيجية بحلول نهاية عام 2020 ، بالتعاون مع عدد من المشترين بما في ذلك شركة التوصيل المحلي الكبرى S.F، وقالوا إن القابضة وشركات الأسهم الخاصة لبيع الحصص.

وقال أحد المشترين المحتملين إن شركته تلقت ما وصفه بأنه صفقة "دعابة" حول بيع شركة Best للأسهم في نهاية العام الماضي وبعد ذلك حول جمع الأموال لإحدى وحداتها.

وقالت ثلاثة مصادر إن الخيارات الأخرى التي تدرسها الشركة تشمل جمع أموال لوحدة تسليم الشحن. قال أحدهم إن شركة Best يمكن أن تبيع أيضًا نشاط التأجير التمويلي.

وفي حالة إتمام الصفقة ستضيف إلى توطيد قطاع الخدمات اللوجستية في الصين.

وأفادت رويترز في ديسمبر أن متاجر التجزئة JD.com وكارلايل ، من بين آخرين، تقدموا عطاءات لأعمال الخدمات اللوجستية في الصين لمجموعة CJ في كوريا الجنوبية.

وتأسست Best في عام 2007 على يد المدير التنفيذي السابق لشركة Google ، وظهرت لأول مرة في نيويورك في عام 2017. مع حصة 12٪ من سوق التوصيل السريع الصيني في عام 2019 ، فهي واحدة من العديد من شركات النقل التي تعمل مع قسم الخدمات اللوجستية في Alibaba Cainiao.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 70٪ تقريبًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث تضررت أرباحها بشدة من تداعيات جائحة COVID-19. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر S & P / BNY Mellon China Select ADR ، الذي يتتبع الشركات الصينية المدرجة في نيويورك ، بنسبة 45٪ خلال نفس الفترة.

وذكرت رويترز في أغسطس أن بست كانت تسعى لإدراج أسهمها في هونج كونج من أجل أعمال التسليم السريع وتوصيل البضائع، وهي حريصة على تعزيز تقييمها وإنشاء قاعدة مستثمرين أقرب إلى الصين.

وقال الشخصان اللذان استشهد بهما في وقت سابق إن آفاق الإدراج تراجعت بسبب انخفاض أسعار الأسهم والنتائج الفصلية الضعيفة.