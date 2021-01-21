الهند تطالب واتساب بإلغاء سياسة الخصوصية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 34 ثانية

طلبت وزارة التكنولوجيا الهندية من إدارة تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك ، بالتراجع عن القرارات الأخيرة الخاصة بتحديث سياسة الخصوصية ، وسحب التغييرات المخطط لها على سياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي أثارت ردود فعل عنيفة على نطاق واسع، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وقالت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى ويل كاثكارت رئيس واتساب بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الجاري، إن التغييرات المقترحة أثارت “مخاوف جسيمة” بشأن الآثار المترتبة على اختيار المواطنين الهنود واستقلاليتهم.

وبحسب ما ورد، قالت الوزارة إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خيار لدى المستخدمين الهنود بشأن إلغاء الاشتراك في تحديث سياسة واتساب المخطط له مقارنةً بتلك الموجودة في أوروبا، حيث تكون قواعد حماية البيانات أكثر صرامة، وهو ما اعتبرته الوزارة “معاملة تمييزية تنم عن عدم احترام حقوق ومصالح المواطنين الهنود”.

وطالبت الوزارة مدير واتساب وفقًا لرويترز “بسحب التغييرات المقترحة”. وأضافت أن الوزارة طلبت من واتساب الرد على 14 سؤالاً، بما في ذلك نوع بيانات المستخدم التي جمعتها، إذا كانت قد حددت المستخدمين بناءً على عاداتهم في الاستخدام وعلى تدفق البيانات عبر الحدود.

وقال متحدث باسم واتساب لشبكة “سي إن بي سي” (CNBC) الإخبارية في بيان، “نود التأكيد على أن هذا التحديث لا يزيد قدرتنا على مشاركة البيانات مع فيسبوك”.

وأضاف المتحدث “هدفنا هو توفير الشفافية والخيارات الجديدة المتاحة للتعامل مع الشركات حتى يتمكنوا من خدمة عملائهم والنمو. ستحمي واتساب دائمًا الرسائل الشخصية من خلال التشفير من طرف إلى طرف حتى لا يتمكن واتساب أو فيسبوك من رؤيتها”.

وتحدثت واتساب لأول مرة عن التغييرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما ذكرت أن الشركات يمكنها إدارة سجلات الدردشة الخاصة مع العملاء من خلال تخزينها على خدمات استضافة فيسبوك.

ويمكن للشركات الاطلاع على محتويات الرسائل التي يرسلها المستخدمون على واتساب، وقد تستخدم هذه المعلومات لأغراض تسويقية، والتي قد تشمل الإعلان على فيسبوك.