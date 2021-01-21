تكنولوجيا: سامسونج تعتمد هاتف Galaxy M62 في Geekbench بمعالج Exynos 9825

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة Galaxy M62، ولقد رصد الهاتف بالفعل في Geekbench برقاقة معالج Exynos 9825.

أشارت أحدث التسريبات التي جاءت حول هاتف Galaxy M62، أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بتصميم يحاكي إصدار الشركة الحالي F62، ولقد إعتمدت سامسونج الهاتف مؤخراً في Geekbench بنموذج رقم SM-M625F برقاقة معالج Exynos 9825 التي إستخدمت سابقاً في هواتف Galaxy Note10.

وتتميز رقاقة Exynos 9825 بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما تتضمن أنوية M4 المميزة بسرعة 2.73 GHz، مع اثنان من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.4 GHz، و4 من أنوية A55s بسرعة 2.0 GHz، كما تضم وحدة المعالجة كرت الشاشة Mali-G76 MP12، وترتكز الرقاقة على شريحة LTE.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Galaxy M62 بنظام تشغيل Android 11، كما كشفت تسريبات جاءت من FCC عن بطارية بقدرة 7000 mAh في الهاتف وهي السعة ذاتها للبطارية المقدمة في هاتف Galaxy M51، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب.

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