تحذيرات من الشبورة المائية والعظمى بالقاهرة 19

الشارقة - اميمة ياسر - hgl,[.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الانتهاء من فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة على جميع المحافظات.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18

السويس الصغرى 10 والعظمى 19

العريش الصغرى 9 والعظمى 17

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19

رفح الصغرى 9 والعظمى 17

طابا الصغرى 12 والعظمى 17