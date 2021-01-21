شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلب إحالة دعوى مكافحة الاحتكار إلى محكمة بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت جوجل التابعة لشركة الفابت من قاضٍ أمريكي في تكساس إحالة دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها 10 ولايات في ديسمبر إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا، وهي ولاية لديها شهود ووثائق أكثر صلة تطلبها الشركة.

في (ديسمبر)، رفعت تكساس وتسع ولايات أخرى دعوى قضائية ضد شركة Google LLC أمام محكمة أمريكية في شيرمان بولاية تكساس، متهمة شركة محركات البحث بالعمل مع شركة فيسبوك بطريقة تنتهك قانون مكافحة الاحتكار لتعزيز أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت المهيمنة بالفعل.

وقالت شركة جوجل في مذكرة قضائية إن القضية الأولى التي تزعم أنها تحتكر الإعلان على الإنترنت تم رفعها في مايو من قبل أحد المعلنين، وأنه منذ ذلك الحين تم رفع خمس قضايا أخرى.

وأضافت جوجل أن الدعوى القضائية للولاية "لا تحدد شركة أو شخصًا واحدًا قد يكون شاهدًا في المحاكمة ويعيش أو يعمل في نطاق 100 ميل" من محكمة تكساس حيث تم رفع القضية.

وطلبت الولايات من جوجل، التي تسيطر على ثلث صناعة الإعلان عبر الإنترنت عالميا، تعويضهم عن الأضرار وطلبت "إغاثة هيكلية"، والتي يتم تفسيرها عادةً على أنها إجبار شركة على سحب بعض أصولها.

وقالت الدعوى: "كما تكشف وثائق جوجل الداخلية ، سعت جوجل لقتل المنافسة وفعلت ذلك من خلال مجموعة من التكتيكات الإقصائية، بما في ذلك اتفاق غير قانوني مع فيسبوك، وهو أكبر تهديد تنافسي محتمل لها".

وصفت Google الدعوى القضائية في تكساس سابقًا بأنها "بلا جدارة".

وتم رفع دعوى قضائية ضد Google ثلاث مرات منذ أكتوبر من قبل الولايات الأمريكية ووزارة العدل ، بما في ذلك دعوى تكساس.

وفي ديسمبر، قدمت مجموعة منفصلة من 38 ولاية وإقليمًا أمريكية شكوى ضد الاحتكار إلى جوجل.