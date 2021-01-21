شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية السابق يحذر من تهديدات الاتصالات من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) المنتهية ولايته أجيت باي إن التجسس الصيني المحتمل والتهديدات لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية وحرية الإنترنت هي أكبر مشكلة للأمن القومي سيواجهها المنظمون في السنوات الأربع المقبلة.

وقال أجيت باي لرويترز في مقابلة إن هناك "مجموعة واسعة" من الأنشطة من الصين تثير القلق، بما في ذلك المراقبة والتجسس الاقتصادي و"الضخ المحتمل لبرامج ضارة في الشبكات هنا في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، هناك عدد من الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث عند استخدام معدات غير آمنة للتعامل مع المعلومات الحساسة ".

وعين الرئيس السابق دونالد ترامب باي رئيسًا لمجلس الإدارة في يناير 2017 واستقال يوم الأربعاء، وخلال فترة ولايته، اتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراءات صارمة ضد الشركات المصنعة للشبكات الصينية مثل Huawei و ZTE.

وفي الشهر الماضى، بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) عملية إلغاء ترخيص China Telecom أكبر شركة اتصالات صينية، للعمل في الولايات المتحدة.

وقال باي "إنهم يريدون السيطرة على هذا الفضاء وممارسة إرادتهم - حتى خارج حدودهم"، "هذا تهديد خطير ليس فقط لحرية الإنترنت ولكن للأمن القومي لنا ولكثير من حلفائنا."

وقالت وزارة الخارجية الصينية في ديسمبر، إن المزاعم الأمريكية بشأن المخاطر على الأمن القومي كاذبة.

وحذرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لأول مرة في أبريل من أنها قد تنهي العمليات الأمريكية لثلاث شركات اتصالات صينية تسيطر عليها الدولة بما في ذلك China Telecom.

في عام 2019 ، صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على حرمان شركة China Mobile المملوكة للدولة من الحق في تقديم خدمات الاتصالات الأمريكية، مشيرة إلى المخاطر التي قد تستخدم فيها الحكومة الصينية الموافقة لإجراء التجسس.

في عهد باي، صنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية رسميًا شركة Huawei و ZTE Corp الصينية على أنها تهديدات للأمن القومى، مما منع الشركات الأمريكية من الاستفادة من صندوق حكومي بقيمة 8.3 مليار دولار لشراء معدات من الشركات.

ووافق الكونجرس على 1.9 مليار دولار في ديسمبر لدفع تكاليف استبدال المعدات الصينية الصنع في الشبكات الأمريكية.

في أبريل ، وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على طلب وحدة Alphabet من Google استخدام جزء من كابل اتصالات تحت البحر بين الولايات المتحدة وآسيا ، ولكن ليس لهونج كونج ، بعد أن أثارت الوكالات الأمريكية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.