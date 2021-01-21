أبل تعيد خاصية بصمة الإصبع الأمنية في آيفون 13

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فرض تفشي فيروس كورونا ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، الأمر الذي أوجد مشكلة لمستخدمي هواتف ايفون الحديثة من استعمال خاصية التعرف على الوجه ، لذلك تعتزم أبل إعادة خاصية بصمة الإصبع الأمنية بداية من أحدث هاتف تستعد لطرحه خلال عام 2021 الجاري، وهو هاتف آيفون 13.

وقالت صحيفة ديلي ميل، وفقا لتقرير صادر عن “بلومبيرج”، أن أبل تدرس عودة هذه الخاصية، بتثبيت مؤشر التعرف على بصمة الإصبع على الشاشة نفسها، وهي الخاصية التي توفرت في هواتف آيفون سابقة ولكن كانت تستخدم بتعريف البصمة عبر الزر الدائري أسفل شاشة الهاتف.

والسبب وراء ذلك، المعاناة التي يعيشها مستخدمي هواتف أبل في استخدام خاصية التعرف على الوجه لفتح الهاتف، في ظل انتشار استخدام كمامات الوجه منذ تفشي فيروس كورونا.

فكان على مستخدم الهاتف إزالة الكمامات أولا حتى يتمكن هاتفه من التعرف عليه وفتح الغلق.

ومن التحديثات التي ترددت أنباء عن إضافتها لهاتف آيفون 13 المنتظر، تحديث أبل شاشة هواتف آيفون بمعدل 120 هرتزا، وهو ما حدث قبيل إطلاق أجهزة آيفون 12.

ووفقا لتقرير حديث، من “جون بروسر” فإن هاتف iPhone 13 سيحصل على معدل تحديث للشاشة 120 هرتزا، في أقل طرازات Pro التي يُشاع أنها ستصدر العام الجاري.