شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق بنجاح 60 قمراً صناعياً آخر من شبكة Starlink إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة الفضاء SpaceX التابعة لإيلون ماسك الدفعة السابعة عشرة من أقمار Starlink الصناعية بنجاح على متن صاروخ Falcon 9 في الساعة 08:03 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:03 بتوقيت جرينتش) اليوم، حيث ازداد حجم كوكبة الأقمار الضخمة المتزايدة من شبكة Starlink للإنترنت الفضائى مع إطلاق 60 قمراً صناعياً آخر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رفع هذا الإطلاق عدد أقمار الشبكة في المدار إلى حوالي 950، وتم تصميم كوكبة Starlink لتوفير نظام إنترنت واسع النطاق وذات زمن انتقال منخفض لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

لكن أثار علماء الفلك مخاوف بشأن المهمة، وادعوا أن الأقمار الصناعية ساطعة للغاية لدرجة أنها أثرت على عدد من الملاحظات الفلكية.

كما أنه رداً على ذلك، بدأت SpaceX في إضافة مظلة داكنة إلى بعض أقمار Starlink لجعلها أقل وضوحًا في سماء الليل، وكان من المقرر مبدئيًا أن يتم الإطلاق في 18 يناير، ولكن تم تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحدث ذلك من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، وتم بثه مباشرة على قناة SpaceX على يوتيوب.

قالت شركة SpaceX: "تستهدف الشركة اليوم الأربعاء 20 يناير في مهمتها السابعة عشرة، والتي تطلق 60 قمرا صناعيا من شبكة الانترنت الفضائى من مجمع الإطلاق 39A (LC-39A) في مركز كينيدي للفضاء".

ويُعرف صاروخ Falcon 9 هذا باسم B1051، وقد حمل سابقًا مجموعة من الحمولات إلى الفضاء ، بما في ذلك مركبة فضائية Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019.

جدير بالذكر أنه تم تصميم برنامج Starlink لتقديم خدمة إنترنت موثوقة ومنخفضة التكلفة إلى المناطق النائية والريفية، وفي المجموع، تخطط SpaceX لاستكمال الكوكبه بـ 1440 قمر صناعى.