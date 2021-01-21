شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تحذف حسابك على SoundCloud ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك تطبيق SoundCloud مشاركة الموسيقى الخاصة بك والاستماع إلى فنانين آخرين، سواء كانوا هواة أو محترفين، ولكن إذا انتهيت من SoundCloud وأردت إزالة جميع الأغاني وقوائم التشغيل والمعلومات الشخصية الأخرى، فإن أسرع طريقة هي حذف حسابك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، تذكر أنه بمجرد حذف حسابك، كل شيء سيذهب إلى الأبد، فلا توجد طريقة لاستعادة الموسيقى أو البيانات من حساب محذوف.

كيفية حذف حساب SoundCloud الخاص بك

1. يجب عليك استخدام موقع سطح المكتب لحذف حسابك، ولا يمكنك القيام بذلك من تطبيق SoundCloud.

2. توجه إلى موقع SoundCloud الإلكتروني وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم اضغط فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اضغط فوق "إعدادات" للوصول إلى صفحة إعدادات حسابك.

4. في إعدادات الحساب، قم بالتمرير لأسفل، واضغط فوق "حذف الحساب".

5. عند الضغط فوقه، ستنتقل إلى شاشة "حذف الحساب"، وهنا، سيتم سؤالك عن سبب مغادرتك.

6. يمكنك التحقق من أحد الأسباب، أو ببساطة الضغط فوق "حذف حسابي" في الأسفل.

7. سيتم حذف حسابك على الفور، بالإضافة إلى جميع الأغاني وقوائم التشغيل الخاصة بك.