شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتدور على حاجة أون لاين.. إيه الفرق بين "بحث الويب" و"البحث الصوتى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أنه عند البحث عن شيء ما عبر الإنترنت، فإن المستخدم يلجأ إلى متصفح الويب، ثم يقوم بكتابة استفساره ليحصل على النتيجة المرجوة، لكن مع التطور التكنولوجي ظهر خلال السنوات الأخيرة العديد من المميزات والتى منها "البحث الصوتي" والذى يختلف مع بحث الويب في الآلية لكنه يتفق مع في الوظيفة.

الفرق بين بحث الويب والبحث الصوتي"

هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين البحث باستخدام الويب والبحث الصوتي، إلا أن الاختلاف الأكبر هو أن البحث الصوتي عبارة عن محادثة، وبالتالي من البديهي أن يكون البحث الصوتي مكون من جمل أطول، لكن من منظور آخر، عمليات البحث على الويب موجزة بشكل كبير.

كذلك فعند استخدام بحث الويب، يقضي المستخدمون معظم أوقاتهم في البحث عن الكلمات الرئيسية الرسمية ويتركون لمحرك البحث خيار تحديد النتائج للمستخدم، فيعرض محرك البحث النتائج المشابه للبحث، ويتنقل المستخدم عبر نتائج البحث واحدة تلو الأخرى حتى يتم العثور على المعلومات الصحيحة التي يريدها، إلا أنه عند البحث الصوتي، فإن هذه المميزات ليست موجودة، إذ يتم الحصول على إجابة صحيحة وواضحة في أسرع وقت ممكن.

ولعل البحث الصوتي بدأ في الانتشار بشكل كبير، حيث يمثل التسوق من المنصات الإلكترونية أكثر من 20% من الطلبات الصوتية، ومن المتوقع أن يقفز التسوق الصوتي إلى 40 مليار دولار في عام 2022، وبحلول عام 2024، قد يصل سوق أنظمة البحث الصوتي الذكية القائمة على الصوت إلى 30 مليار دولار.