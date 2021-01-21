هل سبقت الديناصورات الإنسان إلى القمر؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - على الرغم من أن نيل أرمسترونغ كان أول إنسان يطأ قدمه على سطح القمر في عام 1967 ، فقد تكون الديناصورات قد سبقته إليه قبل 66 مليون سنة – أو على الأقل مخلوقات من ما قبل التاريخ قامت بذلك.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل ” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

ينبع الادعاء من كتاب لبيتر برينان نشر عام 2017 بعنوان “نهاية العالم”، والذي تم مشاركته مؤخراً على تويتر من قبل المدون مات أوستن.

يصف مقتطف من الكتاب، النيزك العنيف وهو يصنع ” حفرة من فراغ الفضاء الخارجي في الغلاف الجوي.”

إنّ هذا الحطام الذي سببه ارتطام النيزك، ربما تكون قد اختلطت فيه “أجزاء من الديناصورات” إضافة إلى الحجم الهائل للأرض التي طارت إلى الفضاء – واستقرت جميعها على القمر.

اصطدم النيزك الكارثي بحسب قول الخبراء في “أعنف زاوية ممكنة” عند ما يعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك.

كتب برانين، وهو صحفي حائز على جائزة في العلوم، أنّ النيزك كان أكبر من جبل ايفرست وبأن تحطمه من خلال الغلاف الجوي كان أسرع بـ 20 مرة من رصاصة مسرعة.

يقول الكتاب: “هذا سريع جداً لدرجة أنه كان سيجتاز المسافة من ارتفاع 747 إلى الأرض في 0.3 ثانية”.

يتضمن الكتاب تعليقات من الجيوفيزيائي ماريو ريبوليدو من Centro de Investigación الذي أخبر برانين: “بدأ ضغط الغلاف الجوي أمام النيزك في حفر الحفرة قبل أن يصل إلى هناك.”

“ثم، عندما لمس النيزك الأرض، كان سليماً تماماً. كان ضخماً لدرجة أن الغلاف الجوي لم يخدش عليه حتى.”

يقول الكتاب أن المشهد الذي حدث قبل 66 مليون سنة لم يكن قريباً مما نراه في أفلام هوليوود التي عادة ما تظهر كرة رائعة من النار تسلط الضوء عبر السماء.

يشرح برانين: “عندما اصطدم الكويكب بالأرض، في السماء فوقه حيث كان يجب أن يكون هناك هواء ، كانت الصخرة قد صنعت حفرة من فراغ الفضاء الخارجي في الغلاف الجوي”.

“وبينما هرعت السماوات لإغلاق هذه الحفرة ، تم طرد كميات هائلة من الأرض إلى المدار وما بعده- كل ذلك في غضون ثانية أو اثنتين من التصادم.”

وسأل برينان: “هل من الممكن أن يكون هناك أجزاء صغيرة من عظام الديناصورات على القمر؟”.

فردّ ريبوليدو: “نعم، على الأرجح.”

على الرغم من عدم وجود دليل يدعم الادعاءات المذكورة في كتاب “نهاية العالم”، إلا أن العلماء تمكنوا من تجميع الأحداث.

ترك الكويكب حفرة بعرض 120 ميلاً في منطقة الكارثة، فتبخرت الصخور وأرسلت مليارات الأطنان من الكبريت وثاني أكسيد الكربون إلى السماء التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

جميع الكائنات الحية على بعد مئات الأميال من موقع التصادم كانت ستحرق في غضون دقائق.

وفي الوقت نفسه، فإن سحابة الغبار الناتجة عن الاصطدام قد حجبت الشمس والتي من المحتمل أن تؤدي إلى “فصل الشتاء النووي” وما يصحبه من درجات حرارة منخفضة، وهطول أمطار حمضية من السماء والقضاء على نسبة 75 % من المخلوقات الحية.

وقال مارك ريتشاردز، أستاذ علوم الأرض والفضاء من جامعة واشنطن: “الأمر كان أشبه بالشعور أن الأرض تحت قدميك أصبحت سفينة في وسط المحيط”.

“ثم كانت الصخور لتتساقط من السماء التي كانت تغلي والتي بدأت تأخذ وهجاً ضبابياً. كما لو كانت نهاية العالم.