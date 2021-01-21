شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة إرسال رسائل صامتة على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد تحولت مؤخرًا من واتس آب أو أي منصات مراسلة أخرى إلى تليجرام، فقد لا تكون على دراية بميزة الرسائل الصامتة، حيث تتيح الرسائل الصامتة للمستخدمين إرسال الرسائل بدون صوت الإخطار، وتكون هذه الميزة في متناول اليد أثناء إرسال رسالة إلى شخص ما، وفيما يلى نعرض خطوة بخطوة طريقة إرسال رسائل صامتة.

المتطلبات المسبقة:

- اتصال الإنترنت العامل.

- أحدث إصدار من تليجرام.

خطوات إرسال رسائل صامتة على تليجرام:

1.افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

2. الآن، توجه إلى أي نافذة دردشة.

3. اكتب رسالتك.

4. الآن، اضغط مع الاستمرار على زر الإرسال لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.

5. سيُظهر لك هذا خيارين - جدولة الرسالة وإرسالها بدون صوت، اختر الأخير.