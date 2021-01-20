مرسيدس تكشف النقاب عن EQA الكهربائية

دبي - يزن راشد - بعد التشويق لها في أواخر العام الماضي، كشفت شركة مرسيدس النقاب عن EQA الكهربائية، وهي أحدث سيارة لها كجزء من خطتها لإطلاق مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.

ومع بطارية بقدرة 66.5 كيلوواط، سيكون مدى EQA أقل من 486 كيلومتر، وذلك بسعر يبدأ من 39950 يورو (48440 دولار).

ومن المقرر أن تدخل EQA، التي تستند إلى فئة GLA من سيارات الدفع الرباعي من شركة صناعة السيارات الألمانية، حيز الإنتاج هذا العام في أوروبا.

تم بناء EQA عبر منصة السيارة نفسها مثل EQC التي تبلغ قيمتها 68000 دولار، ومثل EQC، تعتمد مرسيدس على المعيار الأوروبي NEDC لتقدير مدى 486 كيلومتر لسيارة EQA.

وتحتوي EQA، التي يتم إطلاقها باسم EQA 250، على بطارية بقدرة 66.5 كيلوواط، وهي أعلى قليلاً من المتوسط ​​بالنسبة للسيارات الكهربائية على الطريق اليوم.

وتقول مرسيدس: إنها تخطط لإطلاق طرز إضافية من السيارة، بما في ذلك طراز الدفع الرباعي مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية الإضافية التي تزيد من إنتاج الطاقة إلى 200 كيلوواط أو أكثر، بينما تقدم أيضًا طراز بمدى يزيد عن 500 كيلومتر.

ولدى المشترين المهتمين بعض الخيارات عندما يتعلق الأمر بمقصورة EQA، إذ يمكنهم إما اختيار شاشتين بقياس 7 إنشات للوحة العدادات وشاشة المعلومات والترفيه الرئيسية، أو شاشة عريضة مزدوجة بقياس 10.25 إنشات.

ولن يكون لديها شاشة لمس بقياس 56 إنشًا التي كشفت الشركة عنها حديثًا، التي من المفترض أن تظهر للمرة الأولى في سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة EQS القادمة.

وتأتي EQA مع الجيل الثاني من نظام المعلومات والترفيه MBUX الخاص بالشركة الألمانية لصناعة السيارات، الذي يتجنب الأزرار المادية لصالح تجربة المستخدم الرقمية بالكامل والتحكم الصوتي داخل السيارة.

وتندرج EQA تقريبًا في فئة Kona الكهربائية نفسها من هيونداي، ولها مواصفات مماثلة أيضًا، إذ إن الطراز الأول يأتي بمحرك بقوة 188 حصانًا مقارنة بقوة 201 حصان لسيارة Kona الكهربائية، لكن مرسيدس تخطط لتقديم طرز تصل إلى قوة 268 حصانًا.

وتتيح لك ميزة التنقل التنبؤية باستخدام الذكاء الكهربائي من مرسيدس اختيار الطريق الأسرع، وذلك بالنظر إلى أوقات الشحن والطقس وحركة المرور وعادات القيادة الخاصة بك.

وتشمل الميزات القياسية الأخرى الكبح التلقائي وميزة المساعدة في الحفاظ على المسار، ويمكن للسيارة ضخ الحرارة الزائدة من البطارية إلى مقصورة الركاب، مثلما تفعل Tesla مع Model Y.

وتعتبر مرسيدس سيارة EQA بمثابة نقطة دخول إلى عائلة السيارات الكهربائية المتنامية لشركة صناعة السيارات.