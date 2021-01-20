Titanium Yoga من لينوفو يتميز بتقنية Force Touch

دبي - يزن راشد - من المفترض أن يتميز الحاسب المحمول الجديد من شركة لينوفو ThinkPad X1 Titanium Yoga بتقنية استشعار القوة Force Touch من Sensel، الشركة التي تبني الحلول الأكثر تقدمًا في العالم للمس والقوة وردود الفعل اللمسية.

وأعلنت Sensel أنها تعاونت مع لينوفو للمشاركة في تصميم لوحة اللمس لجهاز ThinkPad X1 Titanium Yoga، الذي يتاح اعتبارًا من شهر يناير 2021، وسيكون المنتج الأول المتوفر تجاريًا بتقنية Sensel.

وتوفر تقنية اللمس من Sensel الحاصلة على براءة اختراع وظيفتين في مستشعر واحد فائق النحافة: اكتشاف موضع X و Y بدقة عالية واستشعار القوة في اتجاه Z.

ويتيح ذلك تقليل سمك الجهاز بشكل كبير، وهو مناسب لأنحف ThinkPad على الإطلاق، وتكتشف تقنية Sensel أيضًا القوة بشكل موحد عبر منطقة لوحة اللمس بأكملها، لذلك لا يوجد ميليمتر من المساحة الضائعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام لوحة اللمس ThinkPad X1 Titanium Yoga أثناء ارتداء القفازات، وذلك بالنظر إلى أنها تكتشف القوة.

وقال (لويس هيرنانديز) Luis Hernandez، نائب الرئيس لتطوير أجهزة الحاسب والحلول الذكية في لينوفو: يسعدنا العمل مع Sensel للمشاركة في تطوير حل لوحة اللمس المبتكر الذي يعزز تجربة المستخدم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Sensel والمؤسس المشارك (إيليا روزنبرغ) Ilya Rosenberg: كان العمل مع Lenovo تجربة رائعة منذ البداية، ونود أن نشكر فريق لينوفو على إبداعاته وروحه التعاونية.

وأضاف: يعد ThinkPad X1 Titanium Yoga جهازًا رائعًا يسمح للعملاء بالعمل والإبداع بشكل لم يسبق له مثيل، وإنه لشرف كبير أن نعرف أن تقنية Sensel تساهم في هذه التجربة.

وسيكون ThinkPad X1 Titanium Yoga متاحًا للطلب في أواخر شهر يناير 2021، بأسعار تبدأ من 1900 دولار.

ويتميز الحاسب بمعالجات Intel Core i7 vPro من الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت و 1 تيرابايت من مساحة التخزين PCIe SSD مع اتصال 5G ومنفذين Thunderbolt 4.

كما تتميز الشاشة بقياس 13.5 إنشًا بدقة 2256×1504 وبمعدل سطوع 450 شمعة في المتر الربع الواحد وتدعم Dolby Vision.

وعلى عكس آبل، فإن عددًا قليلاً جدًا من الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة لديها لوحات لمس تعمل بالشكل الصحيح.