شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ساعدت مشاكل واتس آب "منافس" جوجل على النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن البعض قد يري أن هذه خطوة متأخرة، لكن في النهاية هناك بعض المحادثات الجادة التي تحدث حول بيانات المستخدمين والخصوصية، حيث جعل تحديث سياسة الخصوصية الجديد في واتس آب الناس يقفون ويدونون ملاحظات حول كيفية استخدام بياناتهم.

فليست تطبيقات المراسلة الفورية فقط هي التي تشهد نوعًا من التحول حيث تشهد المتصفحات التي تدعم خصوصية البيانات وأمانها أيضًا ارتفاعًا في المستخدمين، حيث ذكر محرك بحث DuckDuckGo ، منافسة Google Search ، أنه سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لأقصى عمليات البحث في يوم واحد.

ووفقًا لتقرير صادر عن Phonearena ، أنشأ DuckDuckGo رقمًا قياسيًا جديدًا ليوم واحد في 11 يناير مع 102.2 مليون طلب بحث، ومن المثير للاهتمام أنه في الأول من يناير، اقترب عدد عمليات البحث من 77.1 مليون عملية بحث في اليوم ، لكنها ارتفعت إلى أكثر من 100 مليون عملية بحث في اليوم.

وفي الواقع، شهد DuckDuckGo زيادة في عدد عمليات البحث بنسبة 62٪ في عام 2020 حيث وصل إلى ما يقرب من 24 مليار عملية بحث، ونقلت الصحيفة عن كاميل بازباز، نائب رئيس DuckDuckGo للاتصالات، قوله في التقرير، "يأتي الناس إلينا لأنهم يريدون مزيدًا من الخصوصية، وينتشر بشكل عام من خلال الكلام الشفهي. يبحث الناس عن بدائل لنموذج أعمال تكنولوجيا المراقبة ".

وتعد واجهة برمجة التطبيق USP الخاص بـ DuckDuckGo تعتمد على أن المعرف لا يتتبع أي بيانات مستخدم أو يشاركها مع أي تطبيق تابع لجهة خارجية، ومن ناحية أخرى ، تمتلك جوجل سجلًا في جمع المعلومات الشخصية وبيانات المستخدمين - بموافقة - والتي تُستخدم للإعلان عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أرقام البحث اليومية لـ DuckDuckGo ، إلا أنها تظل لاعباً ضئيلاً للغاية في سوق البحث عبر الإنترنت، فوفقًا لـ Statcounter ، كان لدى Googleحوالي 91.3% من حصة السوق في ديسمبر 2020 في سوق البحث بينما كان DuckDuckGo 0.6 ٪ فقط، ومع ذلك ، كان ذلك في ديسمبر والآن يبدو أن الخصوصية هي الكلمة الطنانة للعديد من المستخدمين، قد تنتهي مشاكل واتس آب بإعطاء فرصة للاعبين مثل DuckDuckGo.