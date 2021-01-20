شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: MediaTek تسعى للحصول على رقائق هاتف 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة MediaTek ميديا تك، إنها ستستخدم تقنية تصنيع الرقائق 6 نانومتر من شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co لأحدث رقائقها التي تستهدف الهواتف الذكية المتميزة من الجيل الخامس.

يبدو أن شركة ميديا تك التايوانية هي واحدة من أوائل العملاء ذوي الحجم الكبير لهذه التكنولوجيا وهي من بين حفنة من الشركات التي تمتلك تقنية مودم لربط الهواتف بشبكات بيانات المحمول، وتتنافس مع كوالكوم وسامسونج الكترونيكس.

وبناءً على جهود MediaTek لملاحقة الهواتف ذات الأسعار المرتفعة حيث تتمتع كوالكوم سناب دراجون بحصة سوقية أقوى تاريخياً.

وتصمم MediaTek الرقائق ثم تتعاقد على الإنتاج مع شركات خارجية مثل كوالكوم وآبل، سيتم تصنيع أحدث الرقائق في TSMC ، باستخدام تقنية تصنيع الرقائق تسمى 6 نانومتر.

ويتم تصنيع رقائق كوالكوم بواسطة سامسونج بتقنية 5 نانومتر بينما تستخدم آبل تقنية TSMC ذات 5 نانومتر.

تقنية تصنيع الرقائق الأصغر هي أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وقال فينبار موينيهان، المدير العام لمبيعات الشركات الدولية، لرويترز، إن رقائق ميديا ​​تيك السابقة استخدمت عملية 7 نانومتر، والانتقال إلى تكنولوجيا التصنيع الأحدث جنبًا إلى جنب مع التقدم في تصميم الشريحة يجعلها أسرع بنسبة 22% في مهام الحوسبة بينما تستهلك طاقة أقل بنسبة 25%.