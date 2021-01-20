شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العفو عن مهندس سابق فى جوجل باتهامات سرقة أسرار تجارية عن سيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي انتهت ولايته اليوم، إنه أعطى عفواً كاملاً لمهندس سابق في Google حُكم عليه لسرقة أسرار تجارية عن سيارات ذاتية القيادة قبل شهور من توليه رئاسة الوحدة المنافسة لشركة أوبر تكنولوجيز إنك.

وحُكم على أنتوني ليفاندوفسكي، 40 عامًا، في أغسطس بالسجن 18 شهرًا بعد إقراره بالذنب في مارس، لم يكن رهن الاحتجاز لكن قاضيا قال إنه يمكن أن يدخل السجن بمجرد انحسار جائحة COVID-19.

وقال البيت الأبيض إن ليفاندوفسكي "دفع ثمناً باهظاً لأفعاله وخططه لتكريس مواهبه لتعزيز الصالح العام".

رفضت Waymo التابعة لشركة Alphabet Inc ، وهي وحدة تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة انبثقت عن Google ، التعليق، وصفت الشركة سابقًا جريمة ليفاندوفسكي بأنها "خيانة" وعقوبته "فوز لقوانين الأسرار التجارية".

وأيد العفو العديد من قادة صناعة التكنولوجيا الذين دعموا ترامب، بمن فيهم المستثمران بيتر ثيل وبليك ماسترز ورجل الأعمال بالمر لوكي، وفقًا للبيت الأبيض.

ونقل Levandowski أكثر من 14000 ملف Google ، بما في ذلك جداول التطوير وتصميمات المنتجات، إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الشخصي الخاص به قبل مغادرته، وأثناء التفاوض على دور جديد مع Uber.