مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية “EQA”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة ”مرسيدس“ الألمانية النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة (EQA)، وهي أحدث سيارة لها كجزء من خطتها لإطلاق مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.

وتأتي السيارة الجديدة مع بطارية بقدرة 66.5 كيلوواط، وسيكون مدى (EQA) أقل من 486 كيلومترا، ومن المقرر أن تدخل ( EQA) التي تستند إلى فئة (GLA) من سيارات الدفع الرباعي حيز الإنتاج هذا العام في أوروبا.

وتم بناء (EQA) عبر منصة السيارة نفسها مثل EQC التي تبلغ قيمتها 68000 دولار، ومثل EQC، وتعتمد مرسيدس على المعيار الأوروبي NEDC لتقدير مدى 486 كيلومترا لسيارة EQA.

وتحتوي (EQA)، التي يتم إطلاقها باسم EQA 250، على بطارية بقدرة 66.5 كيلوواط، وهي أعلى قليلاً من المتوسط بالنسبة للسيارات الكهربائية على الطريق اليوم.

وتعتزم مرسيدس إطلاق طرازات إضافية من السيارة، بما في ذلك الدفع الرباعي مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية الإضافية التي تزيد من إنتاج الطاقة إلى 200 كيلوواط أو أكثر، بينما تقدم أيضًا طرازا بمدى يزيد عن 500 كيلومتر.

ووفرت الشركة للمشترين بعض الخيارات عندما يتعلق الأمر بمقصورة EQA، إذ يمكنهم إما اختيار شاشتين بقياس 7 إنشات للوحة العدادات وشاشة المعلومات والترفيه الرئيسة، أو شاشة عريضة مزدوجة بقياس 10.25 إنش.

ولن تكون لديها شاشة لمس بقياس 56 إنشًا التي كشفت الشركة عنها حديثًا، التي من المفترض أن تظهر للمرة الأولى في سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة EQS القادمة.

وتأتي (EQA) مع الجيل الثاني من نظام المعلومات والترفيه MBUX الخاص بالشركة الألمانية لصناعة السيارات، الذي يتجنب ”الأزرار“ لصالح تجربة المستخدم الرقمية بالكامل والتحكم الصوتي داخل السيارة.