تكنولوجيا: Android 12 سيسمح للمستخدمين بمشاركة كلمات مرور Wi-Fi عبر Share Nearby

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل على تطوير طريقة سلسة لمشاركة كلمات مرور Wi-Fi، والتي قد يتم الكشف عنها مع نظام Android 12 القادم.

يدعم نظام Android 10 مشاركة كلمات مرور Wi-Fi في شكل رموز QR بتجربة سلسة عبر بروتوكول Wi-Fi Easy Connect، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعتبر آمنة نسبيًا، إلا أنها تتضمن بعض العيوب.

تعد مشاركة كلمات مرور Wi-Fi على Android 10+ أمرًا بسيطًا للغاية، فكل ما يحتاجه المستخدمون هو دخول صفحة تفاصيل الشبكة الخاصة بشبكة Wi-Fi، والنقر على “مشاركة”، ومن ثم سيظهر رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن للآخرين مسحه ضوئيًا، أو النقر فوق “إضافة جهاز” لمسح أجهزة الأشخاص الآخرين وإضافتها إلى الشبكة.

ومع ذلك، قد يكون مسح رمز الاستجابة السريعة أمرًا مزعجًا لبعض المستخدمين، لهذا تعمل جوجل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استخدام ميزة “Share Nearby” لمشاركة رمز QR بسهولة أكثر مع الآخرين.

فقد ظهر تقرير جديد من إحدى مهندسي جوجل يوضح أن الشركة تعمل على توفير زر لمشاركة شبكة Wi-Fi من خلاله، وعند النقر على هذا الزر سيتم تنشيط ميزة المشاركة الافتراضية. وبالتالي، يمكن للمستخدم مشاركة رمز QR مع الأشخاص القريبين منه.

ونظرًا لأن ميزة Share Nearby يمكن أن تعمل من مسافة قريبة دون أن تتطلب اتصالًا فعليًا أو مسح أي رمز QR، فهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات مرور Wi-Fi في غرف مختلفة، ومن المتوقع وصول هذه الميزة في وقت ما من الشهر المقبل.

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