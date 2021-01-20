تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط vivo لإطلاق أول جهاز لوحي في حدث الشركة غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لعقد حدث غداً للإعلان الرسمي عن هاتف X60 Pro Plus، وفي تسريبات جديدة نشرت اليوم أشير إلى خطط الشركة للكشف عن أول جهاز لوحي غداً.

كشفت التسريبات السابقة عن إصدار جديد ومرتقب من شركة vivo بعنوان vivo Pad، وهو أول جهاز لوحي للشركة، إلا أن التسريبات لم تقدم أي تفاصيل حول هذا الإصدار.

أيضاً ظهرت في التسريبات كلاً من علامتي iQOO Pad وNEXPAD التجارية، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الأجهزة رسمياً في حدث يعقد قريباً.

كما تشير بعض التسريبات إلى خطط الشركة للإعلان عن ساعة vivo Watch الذكية، أيضاً رصدت تسريبات لأجهزة تحمل علامة vivo book، وعلامة NEXBOOK التجارية، وهي أجهزة حاسب محمول مرتقبة من الشركة أيضاً لاحقاً هذا العام، لذا نترقب حدث vivo غداً لمزيد من التفاصيل حول أجهزة وإصدارات الشركة المرتقبة.

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