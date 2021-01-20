شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالك تيك توك يطلق خدمة الدفع عبر المحمول في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقراً لها مؤخرًا خدمة الدفع الخاصة بطرف ثالث لـ Douyin ، النسخة الصينية من تطبيق الفيديو القصير الناجح TikTok، حيث تضغط للتوسع في أعمال التجارة الإلكترونية في الصين وفقا لرويترز.

وقالت دوين: "إن إنشاء Douyin Pay هو استكمال لخيارات الدفع الرئيسية الحالية، ولتعزيز تجربة المستخدم في نهاية المطاف على Douyin".

ويمكن لمستخدمي Douyin ، الذين جمعوا 600 مليون مستخدم نشط يوميًا، في السابق استخدام Alipay من مجموعة Ant Group و WeChat Pay من Tencent Holdings ، وهما قناتان للدفع عبر الهاتف المحمول في كل مكان في البلاد، لشراء هدايا افتراضية لبث مباشر أو عناصر من المتاجر على المنصة.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية المحلية أنه تم إطلاق Douyin Pay، قام مؤسس ByteDance والرئيس التنفيذي Zhang Yiming ببناء قدرة الشركة على الدفع في الصين من خلال الاستحواذ على Wuhan هيزهونج Yibao Technology Co العام الماضي، وحصل هيزهونج ييباو على ترخيص دفع من طرف ثالث من البنك المركزي في عام 2014.

وأصدرت إدارة ترامب المنتهية ولايتها أوامر لـ "بايت دانس" بتجريد أصول TikTok الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتجري الشركة، التي تنفي هذه المزاعم، محادثات منذ شهور مع وول مارت وأوراكل لتحويل هذه الأصول إلى كيان جديد.

Douyin هو مصدر الإيرادات الرئيسي لـ ByteDance، ويوفر لمحة عما يمكن أن تصبح عليه TikTok في نهاية المطاف، حيث بدأت Douyin في بيع البضائع في عام 2017 وهي تدير الآن عملية تجارة إلكترونية متنامية حيث يتسوق مئات الملايين من المستخدمين يوميًا.

ويأتي توسع ByteDance في الوقت الذي يشدد فيه المنظمون الماليون في الصين الرقابة على شركات التكنولوجيا المالية، ولا سيما شركات مثل Ant Group.

ويهيمن Alipay و WeChat Pay على قطاع مدفوعات الطرف الثالث في الصين، حيث استحوذ الأول على 55.39% من إجمالي السوق في الربع الثاني من العام الماضي، وفقًا لباحث السوق أناليسيس، ومن بين اللاعبين الآخرين JD Pay من JD.com و Baidu Wallet و Meituan Pay.