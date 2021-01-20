شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه البحث الصوتى؟ ولماذا يجب أن نركز عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "البحث الصوتي" ببساطة هو استخدام صوتك للبحث عن الأشياء على الإنترنت، وهو ما يعني أن المستخدم ليس بحاجة لكتابة سؤال على جوجل أو أي متصفح آخر يستخدمه، فقط يمكن طرح السؤال بصوت عال، حيث يمكن بدء البحث والحصول على الإجابة عن طريق قول"OK Google" أو "Hey Siri" أو "Alexa" حسب الجهاز الذى يدعم البحث الصوتي.



البحث الصوتي :يوفر البحث الصوتي باستخدام الأجهزة المنزلية للمستخدمين طريقة لتصفح الإنترنت دون استخدام موقع ويب فعليًا، وهو ما يعني أنهم يحصلون فقط على الإجابة من خلال الصوت، بحسب موقع Phonearena الهندى، ولعل ذلك هو ما دفع إلى زيادة القبول على أجهزة وأدوات البحث الصوتي مثل جوجل هوم وأمازون إيكو وأليكسا ومساعد جوجل وسيري وهواتف أندرويد وكورتانا بشكل كبير وبالعديد من الأجهزة. مميزات البحث الصوتي: البحث الصوتي :يوفر البحث الصوتي باستخدام الأجهزة المنزلية للمستخدمين طريقة لتصفح الإنترنت دون استخدام موقع ويب فعليًا، وهو ما يعني أنهم يحصلون فقط على الإجابة من خلال الصوت، بحسب موقع Phonearena الهندى، ولعل ذلك هو ما دفع إلى زيادة القبول على أجهزة وأدوات البحث الصوتي مثل جوجل هوم وأمازون إيكو وأليكسا ومساعد جوجل وسيري وهواتف أندرويد وكورتانا بشكل كبير وبالعديد من الأجهزة. مميزات البحث الصوتي: - الراحة والقدرة على استخدام اللغة الطبيعية.

- يمكنك البحث عن أي شيء بالصوت أثناء إنجاز أي من المهمات أو البحث عن أي شيء أثناء القيادة.

- يوفر تجربة ممتازة للمستخدم وتظهر على شكل نتائج ذات صلة واضحة ومحددة، مقارنة بمجموعة من الروابط التي يجب على المستخدمين تصفيتها والاختيار من بينها.