شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروز تعقد شراكة مع مايكروسوفت لتسريع تسويق السيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة كروز لصناعة السيارات ذاتية القيادة وجنرال موتورز التي تمتلك غالبية أسهمها إنهما ستشتركان مع شركة مايكروسوفت لتسريع تسويق المركبات ذاتية القيادة وفقا لموقع TechCrunch.

ستنضم Microsoft إلى GM و Honda Motor Co والمستثمرين المؤسسيين في استثمار جديد مجمّع للأسهم بأكثر من 2 مليار دولار في Cruise ، وبذلك يصل التقييم اللاحق لأموال الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو إلى 30 مليار دولار.

ووضعت جنرال موتورز وهوندا والمستثمرون المؤسسيون الآخرون أيضًا المزيد من رأس المال في Cruise حيث اقتربت شركة المركبات المستقلة من تسويق تقنيتها.

وفي حين أن رأس مال Microsoft مهم، فقد توفر الشراكة قيمة متساوية وطويلة الأجل لشركة Cruise ، على الأقل من وجهة نظر الشركتين. في إطار الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى، ستستخدم Cruise Azure ، وهي منصة الحوسبة السحابية والحوسبة من Microsoft ، من أجل خدمة النقل التلقائي للمركبات التي لم يتم إطلاقها بعد.

وتحتاج أي شركة مركبات مستقلة تهدف إلى التسويق التجاري - بمعنى تقديم تقنيتها إلى الجمهور على نطاق واسع - إلى منصة قوية للحوسبة السحابية.

وتعمل أساطيل المركبات ذاتية القيادة التي تنقل الأشخاص وحتى الحزم على توليد كمية هائلة من البيانات ، مما يجعل الخدمات السحابية واحدة من أكبر التكاليف بالنسبة لشركة AV.

وتهدف شراكة Cruise مع Microsoft إلى تقديم مزايا لكلا الشركتين. ستكون Cruise قادرة على تأمين أسعار أقل للخدمات السحابية وستكون Microsoft قادرة على اختبار بعض أنظمتها المتطورة التي يمكنها التعامل مع أعباء العمل اللازمة لإضفاء الحيوية على التعلم الآلي والروبوتات - مثل المركبات المستقلة - على نطاق واسع.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في بيان: "إن التقدم في التكنولوجيا الرقمية يعيد تعريف كل جانب من جوانب عملنا وحياتنا، بما في ذلك كيفية نقل الأشخاص والبضائع". "بصفتنا السحابة المفضلة لشركة Cruise و GM ، سنطبق قوة Azure لمساعدتهم على التوسع وجعل النقل المستقل سائدًا."

وتمتد الشراكة إلى جنرال موتورز أيضًا، وفقًا لما أعلنته الشركة وستكون Microsoft موفر السحابة العامة المفضل لدى جنرال موتورز لمساعدة شركة صناعة السيارات على تسريع العديد من مبادرات الرقمنة بالإضافة إلى تبسيط العمليات عبر سلاسل التوريد الرقمية.

ولن تسمح الشراكة لشركة Cruise بتسريع تسويق مركباتها الكهربائية بالكامل ذاتية القيادة فحسب، بل إنها تساعد "جنرال موتورز على تحقيق المزيد من الفوائد من الحوسبة السحابية حيث تطلق 30 سيارة كهربائية جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2025 وتنشئ أعمالًا وخدمات جديدة دفع النمو، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز.