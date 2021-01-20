شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلب من واتساب سحب التغيير المخطط له فى سياسة الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت الهند من واتساب سحب التغيير المخطط له في سياسة الخصوصية الخاصة بها، مما يمثل مشكلة جديدة للخدمة المملوكة لـ Facebook والتي تحدد الدولة الواقعة في جنوب آسيا باعتبارها أكبر سوق لها من قبل المستخدمين وفقا لما نقله موقع TechCrunch.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى رئيس واتس آب Will Cathcart، قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات في البلاد إن التحديث القادم لسياسة مشاركة بيانات التطبيق قد أثار "مخاوف جسيمة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على اختيار المواطنين الهنود واستقلاليتهم ... لذلك، أنت مطالب بسحب التغييرات المقترحة."

وتسعى الوزارة أيضًا إلى الحصول على توضيح من واتساب بشأن اتفاقية مشاركة البيانات مع فيسبوك وشركات تجارية أخرى، وقد تساءلت عن سبب إعفاء المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من سياسة الخصوصية الجديدة، لكن ليس لديهم خيار آخر في الهند سوى الامتثال.

وكتبت الوزارة في رسالة البريد الإلكتروني: "إن مثل هذه المعاملة التفاضلية تضر بمصالح المستخدمين الهنود وتنظر إليها الحكومة بقلق بالغ".

"تدين حكومة الهند بمسؤولية سيادية تجاه مواطنيها لضمان عدم المساس بمصالحهم، وبالتالي فهي تطالب واتساب بالاستجابة للمخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة."

ومن خلال تنبيه داخل التطبيق في وقت سابق من هذا الشهر، طلب WhatsApp من المستخدمين الموافقة على شروط جديدة تمنح التطبيق الموافقة على مشاركة Facebook بعض البيانات الشخصية المتعلقة بهم، مثل رقم الهاتف والموقع.

وتم تزويد المستخدمين مبدئيًا حتى 8 فبراير للامتثال للسياسة الجديدة إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في استخدام الخدمة.

"يأخذ نهج" الكل أو لا شيء" هذا أي خيار ذي مغزى من المستخدمين الهنود، وقالت الوزارة في البريد الإلكتروني إن هذا النهج يعزز الأهمية الاجتماعية لـ WhatsApp لإجبار المستخدمين على الدخول في صفقة، والتي قد تنتهك مصالحهم فيما يتعلق بخصوصية المعلومات وأمن المعلومات.