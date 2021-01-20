شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كوفيد19.. نتفليكس تضيف 8 ملايين مشترك في 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلبت شركة نتفليكس على تقديرات وول ستريت للإضافات المدفوعة للمشتركين في فترة العطلات، حيث ساعدت إصداراتها الأصلية مثل "Bridgerton" و "The Queen’s Gambit" في جذب المزيد من المشاهدين الذين يحتمون في المنزل بسبب قيود COVID-19 الجديدة وفقا لرويترز.

وقالت الشركة إنها أضافت 8.51 مليون مشترك مدفوع خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 6.1 مليون، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

ظلت دور السينما والمطاعم مغلقة في الاقتصادات الكبرى للحد من ارتفاع حالات COVID-19 ومتغير جديد من الفيروس، مما أجبر العديد من استوديوهات الأفلام على تأخير إصداراتها وزيادة الطلب على عروض وأفلام Netflix الأصلية.

وارتفعت أسهم شركة لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا بنسبة 6.8% في التداول الموسع.

وارتفعت الإيرادات إلى 6.64 مليار دولار من 5.47 مليار دولار خلال الربع ، متجاوزة التقديرات السابقة البالغة 6.63 مليار دولار.

وانخفض صافي الدخل إلى 542.2 مليون دولار أو 1.19 دولار للسهم من 587 مليون دولار أو 1.30 دولار للسهم قبل عام.

ومع العملاء الجدد ، وصلت عضوية Netflix حول العالم إلى 203.7 مليون، أضافت الشركة التي كانت رائدة في البث في عام 2007 عددًا أكبر من المشتركين في عام 2020 أكثر من أي عام آخر، بدعم من المشاهدين الذين بقوا في المنزل للمساعدة في الحد من جائحة فيروس كورونا.