شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أقدم نجم بحر أحفورى فى المغرب يعود تاريخه إلى 480 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون نجم بحر أحفورى فى المغرب، يعود تاريخه إلى 480 مليون سنة، وأشارت دراسة إلى أنه بمثابة "الحلقة المفقودة" بين الكائنات الزهرية الحديثة وأسلافها، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال خبراء من كامبريدج إن الحفرية التي تم اكتشافها من داخل ما يسمى بالصخر الزيتي في فزواتا في سلسلة جبال الأطلس الصغير، هي أقدم نجم بحر معروف، يعود تاريخه إلى فترة في تاريخ الأرض - ما يسمى بحدث أوردوفيشي للتنوع البيولوجي - عندما توسعت الحياة فجأة.

وأوضح الباحثون أن المنافس السابق لأقدم عينة من نجم البحر كان أصغر بـ50 مليون سنة، وأن الأنواع القديمة لها تصميم معقد، حيث لا تزال أذرع الريش مرئية في عيناتها الأحفورية.

وستسمح البقايا المحفوظة بشكل جميل لعلماء الأحافير برسم مجسم الأنواع الجديدة بالتفصيل - وإلقاء الضوء على كيفية تطور نجم البحر، وقال عالم الأحياء القديمة آرون هنتر من جامعة كامبريدج: "إن العثور على هذا الرابط المفقود مع أسلافهم أمر مثير للغاية".

وتابع: "إذا عدت بالزمن إلى الوراء ووضعت رأسك تحت سطح البحر في Ordovician، فلن تتعرف على أى من الكائنات البحرية - باستثناء نجم البحر ، فهي من أوائل الحيوانات الحديثة".

ووفقًا للباحثين يفتقر C. fezouataensis إلى نحو 60% من ميزات مخطط جسم نجم البحر الحديث - بدلاً من ذلك يبدو وكأنه هجين بين نجم البحر والكرينويد ، أو "زنبق البحر"، وقال الدكتور هانتر: "مستوى التفاصيل في الحفرية مذهل - هيكلها معقد للغاية لدرجة أننا استغرقنا بعض الوقت لكشف أهميتها".