شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت يمكنه بناء 1200 طوبة يوميا بدقة متناهية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الروبوتات واقع وحقيقة لا غنى عنها فى كل تفاصيل حياتنا، خاصة فى الفترة الأخيرة، فبعد أن كانت الروبوتات حلم بعيد المنال، أصبحت الآن جزءا من الروتين اليومى، وتقوم بمهام عديدة ومختلفة، وتساعد فى توفير الكثير من الوقت والمجهود.

وأصبح استخدام الروبوتات في الأنشطة الحياتية توجها عالميا، فى الفترة الأخيرة بصورة خاصة، وأصبحت توفر الكثير من الوقت والمجهود في مجال الإنشاءات المعمارية، التي تتطلب الكثير من العمالة البشرية، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

ومهنة البناء يمكن اعتبارها من المهن الأساسية في قطاع التشييد والبناء ولا يمكن لأي شخص عادي أن يقوم بأدائها بالمهارة المطلوبة، ولهذا السبب طور العلماء، روبوت بناء يمكنه بناء ما بين 800 إلى 1200 طوبة في اليوم الواحد وبدقة متناهية.



الروبوت



روبوت للبناء

وكشف موقع "تيك إنسيدر" إلى أن هذا الرقم يعد أكثر من ضعف معدل البناء البشري، الذي يتراوح معدله اليومي بين 300 إلى 500 طوبة يوميا.



روبوت للبناء

ومن جهة أخرى شهد أحد مستشفيات الطوارئ السريرية فى مدينة لفيف غرب أوكرانيا أول عملية جراحية يقوم بها روبوت جرَّاح يسمى "دافنشي"، وقال مدير مستشفى الطوارئ السريرية أوليج سامشوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أوكرانيا برس"، "أجرى الجراح الروبوتي دافنشى أول عملية جراحية له في مستشفى الطوارئ السريرية بلفيف، وكان قادرًا على إزالة فتق في الحجاب الحاجز"، شهر ديسمبر الماضى.